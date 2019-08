Öt lépés, ahogy csökkentheted a céged ökológiai lábnyomát

1. Mérje az ökológiai lábnyomát

2. Használják az energiát hatékonyabban

3. Váltsanak zöldenergiára

4. Írjanak alá egy vállalati megújuló erőforrás áramvásárlási szerződést

5. Fektessenek energiatárolásba

Nem tudja kezelni azt, amit nem tud mérni és ez a környezetvédelemre is igaz. Ha vissza szeretné vágni a károsanyag-kibocsátását, először tudnia kell, hogy mennyi is a jelenlegi kibocsátásuk a. Ennél mélyebben, azt is érdemes megvizsgálni, hogy a vállalati értéklánc mely területén, milyen és mennyi kibocsátás történik.Azok a cégek, akik mérik és jelentik a cégük széndioxid kibocsátását, nagyobb bepillantást kapnak a cégük működésébe, azok kockázataiba, és abba, hogy hol rejlenek lehetőségek a környezeti hatásuk csökkentésére. A mérés azt is elősegíti, hogy hogyan teljesít a cégük más cégekhez, versenytársakhoz képest és azt is elősegíti, hogy másoktól eltanulják a legjobb praktikákat.Azáltal, hogy mérik és nyilvánosságra hozzák a méréseiket, a vállalatok növelik az törekvésüket és lényeges lépéseket tesznek a klímaváltozás megakadályozására. Ez biztosítani tudja a hosszú távú fenntarthatóságukat és profitabilitásukat, továbbá könnyebben felkészülnek majd az olyan szabályozói környezeti változásokra, mint a Párizsi Egyezmény.Amint tudják, hogy mennyi széndioxidot is bocsátanak ki, és hogy melyik része a vállalatnak vagy az értékláncnak az igazi bűnös, a következő lépés egyszerűbbé válik. Ezt követően, úgy kéne csökkenteni a vállalatának az energiahasználatát, hogy a meglévő energiahasználatot használnák fel hatékonyabban.Két ok miatt szükséges ez: az egyik, hogy amikor majd elkezd venni, vagy generálni zöld energiát, olyan alacsonyan akarja majd a költségeket tartani, mint amennyire csak lehet. A második oka az az, hogy a megtérülés a hatékonyságnövelésen keresztül nagyon hamar kifizetődik, mert átlagosan a hatékonyságnövelő lépések már 3 éven belül megtérülnek.Civil szervezetek úgy látják, hogy a hatékony energiafelhasználás a dekarbonizációnak a költségét 2800 milliárd dollárral csökkenti majd 2030-ra. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) úgy látja, hogy az energiafelhasználás hatékonyságnövelése 18000 milliárd dollárt tud hozzáadni a világ GDP-jéhez 2035-ig. Ez éves szinten kb. 1000 milliárdot adna a világ GDP-jéhez, ami 1,25% extra GDP termelést jelentene a világ GDP-jéhez.Az energiatakarékos lépések magába foglalják a LED izzók használatát, világításvezérlőket, bojler optimalizálást és energiakezelő rendszerek kiépítését. A Signify (a Philips Lighting utódja) szerint, ha minden cég a világon LED izzóra váltana, akkor 94000 milliárd dollárt spórolnánk és 403 millió köbméter széndioxid-kibocsátást kerülnénk el. A globális energiahálózat egyre jobban digitalizálódik, ami további lehetőségeket rejt magában a cégek számára.A vállalatok egyre növekvő számban váltanak zöldenergiára a mindennapi energiaszükségletüknél. A zöldenergiát vagy beszerzik, vagy pedig saját maguk termelik azt napelemekkel, biomasszával, vagy ahol van hely, akár szélturbinákkal is. Ezeket az energiaforrásokat akár hálózatra is rá lehet kötni, de lehet a telephelyen vagy a telephelyen kívül is előállítani ezt.Sajnos viszont kevés cégnek van elég helye, hogy megtermelje a szükséges zöldenergiáját, ezért azt inkább szolgáltatón keresztül szerzik be, ami csak tovább generálja a keresletet a piacon a megújuló energiaforrásokra. Ez azt a kockázatot rejti magában, hogy a cég nem fogja tudni, hogy honnan is jön igazából az energiája, és az is előfordulhat, hogy az adott szolgáltató fosszilis üzemanyagok égetéséből is nyer energiát.A vállalatoknak már lehetőségük van arra, hogy direkt vegyenek energiát a zöldenergia projektfejlesztőitől azáltal, hogy aláírnak egy vállalati megújuló erőforrás áramvásárlási szerződést. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy direkt szerezzenek be tiszta energiát. Egy vállalat elköteleződése lehetővé teszi, hogy egy fejlesztő biztosítsa a finanszírozását és még több létesítményt hozzon létre hosszútávon a többi vásárló számára. Ezen felül a vásárló számára biztosítja a hosszú távú, stabil energia költségeket, ami csökkenti a piaci kockázatoknak való kitételt.A vállalati megújuló erőforrás áramvásárlási szerződés azt is elő tudja segíteni, hogy létesüljenek ilyen energia projektek bizonyos helyeken, azáltal támogatják az üzletüket vagy gazdasági növekedést okoz a helyi közösségekben, vagy mert az adott hely egy egészen koncentrált kibocsátó központ. Ahogy a piac fejlődik, a vállalatok egyre jobban tudnak majd összefogni, hogy együtt vegyenek tiszta energiát.A vállalati megújuló erőforrás áramvásárlási szerződések egy fontos elemei a vállalati fenntarthatósági startégiának, azáltal, hogy csökkentik az energiafogyasztásból adódó széndioxid kibocsátást és elősegítik az újabb megújuló generációk fejlesztését.Azok az iparágak, ahol az energiafogyasztás nagy hányadát teszi ki a költségeknek, azok a cégek tudják igazán hasznosítani a vállalati megújuló erőforrás áramvásárlási szerződést. Ez abban jelenik meg, hogy biztosítani tudják a legnagyobb költségüket rögzített, megengedhető áron, ami lehetővé teszi őket, hogy versenyképesek maradjanak. A vállalati megújuló erőforrás áramvásárlási szerződések egyre fontosabbak lesznek a jövőben.Sok cég számára komoly problémát jelent, hogy éjjel-nappal biztosan zöldenergiát használjanak fel. Ez a kiesés a szél- és napenergia időszaki természetéből adódik abban az esetben, ha nincs energiatároló egység. Néhány vállalat saját energiatároló akkumulátorokat szerez be, hogy lehetővé tegye számukra a zöldenergia magasabb fokú felhasználását.Sok vállalati szélenergia befektető aktívan keresi az energiatárolási lehetőségeket. A Google például már döntött is arról, hogy hogyan segítheti a szélenergiából generált fogyasztása 0-24 működjön. Ezek a trendek a jövőben csak erősödni fognak, úgy, hogy egyre több vállalat fog saját akkumulátorokat beszerezni a mindennapi működéshez, hogy elérjék a hőn áhított zöldenergiaprofilt, főleg a csökkenő akkumulátorköltségeket látva.