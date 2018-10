Zsiday a magyar elmocsarasodásról beszél

A fentiek híján Magyarország számára a kockázat, és sajnos a valószínű kimenet nem egy újabb 2008-as típusú bungee jumping jellegű válság, hanem a mocsár, vagy ahogy gyerekkorom szovjet gazdaságát hívták: a brezsnyevi pangás.

Zsiday a Portfolio tegnapi konferenciáján elhangzott szavait foglalta össze. Eszerint Magyarország számára a valós veszélyt nem egy hirtelen összeomlás jelenti, ennek esélye nagyon kicsi. Ehelyett az igazi kockázat, hogy a növekedés szép lassan elfogy, és benne maradunk a mocsárban: 5,4,3,2,1, és aztán így marad a GDP-növekedés üteme. A másik lehetőség az, hogy egy külső sokk (Kínától az olaszokon át széles a jelöltek tárháza) hatására hirtelen beleszaladunk valamiféle recesszióba, majd az azt követő kilábalás vérszegény marad: éves 1-2%.Az elmocsarasodás, a pangásba süllyedés oka az, hogy a magyar gazdaság növekedési potenciálja az elmúlt 15-20 évben valójában végig nagyon alacsony volt, és ez nincs is javulóban. A 2000-es években csak gigantikus devizahitel-beáramlással (és világbajnok költségvetési hiánnyal) sikerült feltornászni magunkat az éves 4%-os növekedési ütemre, ami teljességgel fenntarthatatlan volt. Most úgy sikerült ismét ezt az ütemet elérni, hogy évente egy Marshall-segélynyi pénzt önt a fejünkre az EU. Valójában semmi sem változott, ugyanúgy hatalmas külföldi pénzeknek köszönhető a 4% körüli növekedés. Ha ezek a pénzek eltűnnek, mi marad? - teszi fel a kérdést Zsiday.Haveri kapitalizmusból nem lesz se űrkutatás, se biotechnológia, maximum járadékvadászat, ami nyilván kellemes a vadásznak, de a társadalom számára nem hoz fejlődést.A magyar társadalom, intézményrendszer, a humántőke fejlettsége nagyjából az EU-periférián jellemző béreket (Portugália, Görögország) indokol, amit már elértünk. A bérnövekedés momentuma még egy-két évig valószínűleg kitart, és ez addig hajtja a fogyasztást, de 2020 után nem realisztikus ebben az erőben bízni, ahogyan az EU-támogatások is elapadnak.