Koronavírus: életbe lépett Romániában a vörös forgatókönyv, a lakosság a segélyhívót ostromolja

Romániában a hatóságok újabb katasztrófavédelmi riasztásokkal figyelmeztették a lakosságot kedden a megnövekedett fertőzési kockázatra, ugyanakkor a 112-es sürgősségi segélyhívót is elárasztották a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hívások.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Bukarestben a mobiltelefonos katasztrófavédelmi riasztórendszeren keresztül román és angol nyelvű cellaüzenetekkel figyelmeztették a lakosságot, hogy keddtől kezdődően utcán is kötelezővé vált a védőmaszk viselése, bezártak az iskolák, a vendéglők és rendezvénytermek, mivel az utóbbi két hétben diagnosztizált fertőzöttek aránya meghaladta a lakosság három ezrelékét.

Az úgynevezett "vörös forgatókönyv" életbe léptetését eredményező három ezrelékes küszöbérték meghaladását más érintett városokban is a Ro-Alert riasztórendszer segítségével tudatták a lakosokkal. A koronavírus-járvány kapcsán közben a másik irányban is megélénkült a kommunikáció a lakosság és a katasztrófavédelem között: az augusztusi időszakhoz képest megkétszereződött a járvánnyal kapcsolatos hívások száma a 112-es segélyhívón. A hatóságok emiatt több ízben is arra kérték az érintetteket, hogy a tünetmentes fertőzöttek, vagy azok, akik a betegszabadság feltételeiről vagy tesztelési lehetőségekről akarnak érdeklődni a közegészségügyi hatóságnál, vagy a zöld számon érdeklődjenek, hogy ne terheljék le a segélyhívót, megnehezítve a valóban sürgős esetek ellátását.

Romániában az utóbbi két hétben csaknem megduplázódott az átlagos napi esetszám, de a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése már a járvány terjedésének lassulására enged következtetni. Az utóbbi 24 órában 3400 új fertőzöttet diagnosztizáltak, ami - a korábbi 50-70 százalékhoz képest - kevesebb mint tíz százalékkal haladja csak meg az utóbbi két hét átlagát. Az utóbbi napon 65 koronavírusos beteg haláláról számolt be a GCS: az európai viszonylatban kiugróan magas szám Romániában jelenleg átlagosnak számít.Tovább nőtt a Covid-kórházakra nehezedő nyomás: kedden újabb 11 beteg állapota fordult súlyosra, így 768-ra emelkedett az intenzív terápián ápolt fertőzöttek száma.

A címlapkép forrása: Getty Images.