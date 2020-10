Koronavírus: jelentősen felgyorsulhat a járvány terjedése az Egyesült Államokban

Egy hét múlva az Egyesült Államokban is jelentősen felgyorsulhat a járvány terjedése – figyelmeztet Dr. Scott Gottlieb, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának egykori biztosa - írja a CNN . Az Egyesült Államokban tegnap - három hónap után - újra 60 ezer feletti új esetet jelentettek, a trend egyértelműen emelkedő. Ha így folytatódik, az elnökválasztás napjára, november 3-ra elhagyhatja az első hullám csúcsait a napi megbetegedések száma.

Hamarosan az USA-ban is erősen felgyorsulhat a járvány terjedése. Az emelkedő trend már a mostani számokon is látszik, kedden, három hónap után először ismét 60 ezer fölé emelkedett a napi megbetegedések száma. A hidegebb időjárás miatt ráadásul egyre több a beltérben rendezett esemény, de az iskolák és egyetemek újranyitása is a gyorsabb terjedésnek kedvez.

A fertőzöttek számának országos hétnapos átlagértéke mintegy 18 százalékkal nőtt az előző héthez képest, ami jelenleg 61 százalékkal magasabb, mint öt héttel ezelőtt.

"Nehéz ősz és tél vár ránk" - mondta hétfőn a CNBC-nek Dr. Scott Gottlieb, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának egykori biztosa.

Azt hiszem, körülbelül két-három héttel vagyunk lemaradva Európától - tehát körülbelül egy hétre vagyunk attól, hogy belépjünk a gyorsabb terjedés fázisába.

Míg azonban Európában a nyári hónapokban több ország is képes volt jelentősen csökkenteni az új fertőzések számát, addig az Egyesült Államok az őszi szezonnak is viszonylag magas fertőzésszámmal ment neki. Dr. Anthony Fauci a hét elején elmondta, hogy az Európai Unió országai a szigorú lezárások miatt csökkenteni tudták az esetszámokat, az Egyesült Államok lazább korlátozásai azonban ezt nem tették lehetővé. A kórházi kezelések száma jelenleg 42 államban, az aktív esetek száma jelenleg 45 államban emelkedik.

