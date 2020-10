Több ezer harcjárművet cserélne le Amerika, ezzel pedig Magyarország is nagyot kaszálhat

Ismét felmerült annak lehetősége, hogy a Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárműve legyen az amerikai M2 Bradley IFV-k utódja. A Rheinmetallt már egyszer kiszórták a Bradleyk cseréjére kiírt programból, de most egy helyi céggel közösen újra pályáznak. Ha a Rheinmetall sikerrel jár, az Magyarországnak is jó hír lehet.

Újra megpályázza a Rheinmetall az Optionally Manned Fighting Vehicle-programban (OMFV) való részvétel lehetőségét. A program célja, hogy az Egyesült Államok fegyveres erőiben a ’80-as évek óta szolgálatot teljesítő M2 Bradley gyalogsági harcjárműveket lecseréljék egy olyan harcjárműtípusra, amely képes távirányítással és / vagy önvezető üzemmódban is feladatokat ellátni. Az Egyesült Államok haderői körülbelül 6200 Bradley-t tartanak jelenleg szolgálatban.

A Rheinmetall KF41 Lynxét tavaly szórták ki az OMFV-programból, rövidesen utána a teljes programot felfüggesztették. Februárban aztán mégis újraindították azt.

A Defense News értesülései szerint a Rheinmetall most az amerikai Textronnal közösen jelentkezik be újra a programba. A Textron számos helikopter, drónt és robotizált eszközt gyártott már, valószínűleg ők lennének felelősek az OMFV-program feltételének számító harcászati robotika kifejlesztéséért is.