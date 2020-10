Aggódik Merkel: karácsonyra összeomolhat a német intenzív ellátási rendszer

Kedden Angela Merkel kancellár a Bild című lap szerint egy nem nyilvános tanácskozáson kifejtette, hogy újabb járványlassító intézkedések nélkül karácsonyra összeomolhat az egészségügy intenzív ellátási rendszere - írja az MTI.

Egész Németországban szigorítani kell a járványvédelmi szabályokon az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek számának gyors emelkedése miatt - mondta Markus Söder bajor kormányfő kedden Münchenben.

"Inkább hamar és következetesen, mint habozva és fél szívvel, és inkább egy hatékony terápiával, mint csupa placébóval" - fogalmazott a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke. Arról nem nyilatkozott részletesen, hogy mi lehet a megfelelő "terápia". Viszont hangsúlyozta, hogy az eddiginél jóval szigorúbb korlátozásokra lesz szükség.

Azt a sajtóhírt sem kommentálta, miszerint Angela Merkel egy úgynevezett enyhe zárlat - a német sajtóban az angol kifejezésekből alkotott lockdown light szókapcsolattal jelzett szabályrendszer - bevezetését javasolja. Ez azt jelentené, hogy a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás továbbra is működne, és újabb óvintézkedések mellett a kiskereskedelem is, de a vendéglátóhelyeknek ismét be kellene zárniuk és betiltanának minden rendezvényt.

A politikába a természettudományokból érkezett, fizikus kutató Angela Merkel is hetek óta a fertőzésszám robbanásszerű, exponenciális növekedésével járó veszélyekre figyelmeztet a nyilvános szereplésein, és egybehangzó sajtóértesülések szerint zárt fórumokon is.

A Bild című lap szerint pártja, a Kereszténydemokrata Unió és a testvérpárt, a CSU közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának keddi ülésén rámutatott, hogy az igazolt fertőzések száma nagyjából hetente megduplázódik, az intenzív ápolásra szorulók számának duplázódási ideje pedig tíz nap. Ebből, valamint az ellátórendszer kapacitásából az következik, hogy karácsony körül betelik az összes ágy a német korházak intenzív osztályain.

"Még négy duplázódás és kész, vége a rendszernek" - fogalmazott a kancellár a frakcióülés résztvevőinek beszámolói szerint.

A SARS-Cov-2 az első hullám utáni nyári időszakhoz képest gyorsan terjed Németországban, de kevésbé erőteljesen, mint a legtöbb szomszédos országban. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 11 409 fertőződést regisztráltak, ami az egy héttel korábbi 6868 bő másfélszerese.