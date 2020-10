Amerikai elnökválasztás: Trumpnak kedvezhet a jó GDP-adat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Joe Biden ismét vezet Floridában és Georgiában, így a csatatér-államok többségét ő húzhatja be a felmérések szerint. Már több mint 70 millió amerikai leadta a voksát, a leadott leválszavazatok eredménye sok tagállamban csak pár nappal később derül ki. Ma közölték a friss GDP-adatot is, amely szerint 33% felett nőtt évesített negyedéves alapon a gazdaság, ez mindenképp kedvező Trump számára, aki Twitteren le is csapta a magaslabdát. Úgy néz ki, rendkívül izgalmas választás elé nézünk - kövesd velünk az eseményeket. Cikkünk a legfrissebb hírekkel folyamatosan frissül.