Amerika nem csupán az elnökről szavazott, hanem sok más fontos kérdésről is döntöttek

November 3-át nemcsak azért hívják választásnapnak, mert az amerikai elnököt választja meg az ország lakossága, hanem azért is, mert ilyenkor sok más, fontos kérdésről szavazást írnak ki. Az amerikaiak tegnap 35 szenátusi képviselő személyét is eldöntötték, emellett több állam kormányzóját és több város polgármesterét is megválasztották. Voltak államok, ahol a marihuánát legalizálták, volt, ahol az abortusz szigorításáról szavaztak, illetve Floridában a minimálbérről, Mississippiben pedig a zászlajuk cseréjéről is döntöttek.