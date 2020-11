Gulyás Gergely csak 40%-os esélyt ad Trump győzelmének

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jelenleg 40%-os esélyt adok arra, hogy Donald Trump nyeri meg az amerikai elnökválasztást – mondta a mai Kormányinfón egy kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy ő eddig is pesszimista volt Trump újraválasztási esélyeit illetően és most is az, igaz egyedüli ezen a téren a kormányban.