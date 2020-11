Trump ideges, pedig végig számított rá, hogy baj lesz a levélszavazatokból

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Donald Trump elnök felébredt és meglátta, hogy elolvadt az a számottevő előny, melyet tegnap éjjel, a személyesen leadott szavazatok összeszámolása után élvezett Joe Bidennel szemben. Az elnök valószínűleg számított rá, hogy ez lesz, jó eséllyel ezért is deklarálta már tegnap éjjel, hogy nyert és jelentette be, hogy a legfelsőbb bíróságon támadja majd meg a levélszavazati rendszert. Nem valószínű, hogy Trump tényleg azt gondolja, hogy a demokraták például szavazatokat hamisítanak, sokkal esélyesebb, hogy szimplán azt szeretné elérni, hogy a végső eredménybe ne számítsanak be a levélszavazatok. Ezzel a céllal a republikánusok és maga az elnök is hetek óta támadják a választási rendszert.