Amerikai elnökválasztás 2020: indul a dráma negyedik napja, hogy állunk?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az 5 billegő államban a következő a helyzet:

Észak-Karolina (15 elektor): két napja nem érkezik több szavazat, egy ideig még nem is fog, ezért későn tudunk majd végeredményt. Egyébként 1,4%ponttal vezet Trump, ami várhatóan csökkenni fog kissé a levélszavazatok megszámlálása után. Ez is egy elképesztően szoros befutó lesz, de bizonyára csak napok múlva.

Nevada (6 elektor): Bár vártuk volna, de itt sem volt érdemi frissülés ma az adatokban. Minimális, 11 ezer szavazat az előnye Bidennek, ami akár meg is fordulhat. A levélszavazatok talán őt segítik, de a helyi lebonyolítás miatt várhatóan messze nem annyira, mint máshol, tehát itt is rendkívül szoros a küzdelem.

Joe Biden vezet 0,9%-ponttal, 11 ezer szavazattal.

Arizona (11 elektor): Folyamatosan apad Biden előnye, most épp 46 ezer szavazat. Számításaink szerint éppen akkora a csökkenés tempója, hogy a számlálás végére egy hajszállal fordíthat Trump. Viszont inkább demokratának tartott körzetből számolnak majd több szavazatot, tehát ennek az államnak a választási sztoriját is egy thriller-forgatókönyv írja. Annál is inkább, mert Arizonában eddig is láttunk demokrata körzetekből érkező voksokat, amik mégis apasztották Biden előnyét.

Joe Biden vezet 1,6%-ponttal, 42 ezer szavazattal.

Georgia (16 elektor): Igen, ez az állam, ami még az előzőeknél is szorosabb lehet, akár az is előfordulhat, hogy közel 5 millió leadott szavazatból 1000 alatt lesz a különbség. Ebben a pillanatban 1900 szavazat előnye van Trumpnak, de folyamatos a különbség csökkenése. Igaz, már 15 ezer szavazat sincs, amit meg kell számolni.

Donald Trump vezet 1800 szavazattal, nincs egy tizedesre kimutatható különbség a szavazatarányban.

Pennsylvania (20 elektor): Itt Trump előnye, 18 ezer szavazat, nagyon gyorsan csökken, mivel a frissen számolt szavazatok 75%-a Bident támogatja. Sokáig ez tűnt a legbiztosabb államnak (Biden fordítása borítékolható volt), azt kiderült, hogy valójában sokkal kevesebb szavazat vár már megszámolásra, mint amit a hivatalos feldolgozottsági arány alapján sejteni lehetett. Így viszont itt is csak néhány néhány tízezer szavazat lesz majd a különbség a 6,5 millióból - hacsak nem történik megint valami váratlan. (Már ha lehet ezek után váratlannak nevezni bármilyen fordulatot.)

Donald Trump vezet 0,3%-ponttal, 18 ezer szavazattal.

Néhány szót még a fordulatokról

Sokszor írtunk róla (először már akkor, amikor még az első adatokra vártunk), hogy a levélszavazatok nagy tömege mennyire különös dinamikát ad az idei elnökválasztás lefutásának. Mivel a republikánus kritikák egy része ezt a furcsaságot próbálja meg visszaélés bizonyítékaként beállítani (álságosan, hiszen pontosan az történik, ami várható volt, és ezt ők is tudják), ezért a CNN újra összefoglalta az ezzel kapcsolatos ismereteket, ezt idézzük most:

"A világjárvány kezdete óta Joe Biden, a demokraták jelöltjének hívei erőteljesen preferálják a postai küldeményekkel történő szavazást. Trump elnök legtöbb támogatója azt mondta, hogy szavazni akarnak a választások napján. (Ezt a preferenciát az idén a koronavírus, illetve az elnökjelölti megszólalások erősítették - a szerk.) Az államok ezeket a különböző típusú szavazatokat nagyon különböző módon számolják.

Ennek eredményeként, egyes államokban - különösen Pennsylvaniaban - Trump korai vezetést látott, amely egyre szűkül, minél több szavazatot számlálnak meg. Ez nem csalás vagy szabálytalanság jele. Csak arra utal, hogy az államok miként számolják a szavazatokat. Egyes államok előbb feldolgozzák a korábban leadott (személyes és levél-) szavazólapokat, míg mások utoljára számolják őket.

Ez a "kék eltolódásnak" nevezett jelenség jól ismert volt már a közelmúltbeli amerikai választásokon is, de mégis ez a fő oka annak, hogy Trump - a választási törvény és az általános tisztesség ellenére is - azzal próbálkozik, hogy úgy állítsa be, mintha lenne olyan szabály, hogy a választás éjszakáján győztest kell hirdetni.

Ez természetesen nem így működik. Észak-Karolinában és Pennsylvania-ban a szavazólapok a választások napját követő napokban érkezhetnek meg, és amennyiben rendelkeznek november 3-i (vagy korábbi) bélyegzővel, még ezek is érvényes szavazatok lesznek."

Az izgalmak folytatódnak, maradjanak velünk!

Címlapkép: Getty Images