Donald Trump illegális szavazatokról és horrorsztorikról beszélt

Másfél napig tartó szünet után személyesen is megjelent a nyilvánosság előtt Donald Trump amerikai elnök és értékelte az elnökválasztás fejleményeit, amely már a harmadik napja tart, mert számos kritikus államban még mindig számolják a levélszavazatokat. Ez volt az a fejlemény, amely meghatározta a republikánus politikus beszédét is magyar idő szerint csütörtök hajnalban. Egyenesen illegális szavazatoknak nevezve a választás napját követően beérkező, levélben leadott szavazatokat.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Mindenféle bizonyíték nélkül azt mondta, hogy

ha a legális szavazatokat tekintjük, akkor simán megnyerem az elnökválasztást.

Ezzel gyakorlatilag megkérdőjelezte a választás tisztaságát és a szavazatok valódiságát, ahogyan tette azt az elmúlt két napban rendszeresen a Twitteren.

Elsősorban azon csodálkozik, hogy a később beérkező, levélben leadott szavazatokon belül milyen nagy arányban győzedelmeskedett Joe Biden.

Sok kritikus államot már korábban határozottan megnyertem, ezek között hatalmas győzelmek voltak - fogalmazott az elnök. Megismételte a republikánus politikus, hogy a "későn érkezett szavazatok" számlálásának leállítását szorgalmazza.

Úgy vélekedett, hogy Georgiában a "legális, aznap leadott szavazatok alapján" több százezer szavazattal nyert, de most az is elképzelhető, hogy alul marad. Ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy nem bízik abban, hogy megnyeri Georgia államot. Volt olyan megjegyzése ismét, hogy saját értékelése és stábja szerint megnyert már államokat és később azokat elvették tőle, csalással, a későn beérkező szavazatok számlálásával. Itt érdemes megjegyezni, hogy Arizonában a beérkező levélszavazatok többségét épp Trump kapja és ennek köszönhetően szorítja meg Joe Bident. Percről percre frissülő hírfolyamunkban épp most írtuk meg, hogy a frissen megszámolt levélszavazatokban jelentős Trump-előnyt látunk, az utoljára feldolgozott 6500 szavazat 70%-a például Trumphoz ment.

Arra kérte a demokratákat és Joe Bident, hogy a legális szavazatokat számolják meg, de azt mindent. Legális szavazat alatt ő az elnökválasztás napján megszámolt szavazatokat érti.

Úgy fogalmazott, hogy a levélben leadott szavazatokkal kapcsolatban horrorsztorikat hallott. Emlékeztetett arra, hogy ő már a választás előtt hetekkel figyelmeztetett a levélszavazatokkal kapcsolatos csalások lehetőségére és veszélyére.

A húsz perces beszédét követően kérdésekre nem válaszolt és hirtelen távozott a teremből.

Az MSNBC meg is szakította a közvetítését, amikor arról beszélt, hogy sok kritikus államot fölényesen megnyert.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök újraválasztását támogató emberek feliratokat tartanak a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) székhelyénél tartott sajtótájékoztató előtt 2020. november 5-én, két nappal az amerikai elnökválasztás után. Forrása: MTI/EPA/Shawn Thew