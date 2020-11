Úgy érzed, régóta húzódik Biden és Trump csatája? - Ezek voltak az amerikai elnökválasztás maratoni várakozásai

Az amerikai elnökválasztások történetében egyáltalán nem példa nélkül, hogy hosszabb idő után derül csak ki, hogy a jelöltek közül ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke. 2000-ben például 35 napot kellett várni arra, hogy hogy George W. Bush republikánus és Al Gore demokrata jelöltek csatájában végre győztest hirdessenek, de mindez semmi ahhoz képest, mint ami 1876-ban történt.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Ahogy reggeli cikkünkben már írtunk róla, negyedik napja számolják a szavazatokat Joe Biden és Donald Trump történelmi csatájában, de még mindig nincs eredmény. A számlálók és a választók is fáradtak és idegesek, mindenki azt akarja tudni, hogy mikor lehet végre győztest hirdetni. A négy nap valóban soknak tűnhet, de a BBC beszámolójából kiderül, hogy messze elmarad a 2000-es elnökválasztás maratoni várakozásától, amikor 35 napba telt, hogy George W. Bush republikánus és Al Gore demokrata jelöltek csatájában végre győztest hirdessenek.

A november 7-ei választásokon 29 államban nyert Bush, Floridában olyan szoros volt az eredmény, hogy elrendelték az újraszámlálást. Az első két újraszámlálás Bush győzelmét hozta, míg a harmadik alkalomnak az amerikai legfelsőbb bíróság döntése vetett véget, leállították a szavazatok újraszámlálást így maradt a korábbi eredmény, vagy Bush 537 szavazattal nyert Floridában.

Az elnöki székért folytatott küzdelem így is nagyon szoros eredményt hozott: Bush mindössze az elektori szavazatok 50,5%-ának megszerzésével nyerte a választást, amely azt jelentette, hogy 5 elektori szavazattal kapott többet, mint ellenfele. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a népi szavazatok szerint Al Gore kapott több támogatást, így Bush egyike lett annak a három elnöknek az Egyesült Államokban, akit a szavazatok többsége nélkül költözhetett be a Fehér Házba.

Persze még az imént említett 35 napos várakozás is semminek tűnik ahhoz képest, ami az 1876-os amerikai elnökválasztáson történt, a végső győztes kihirdetésére közel négy hónapot kellett várnia Amerikának és a világnak. A választás 1876. november 7-én kezdődött és 1877. március 2-án ért véget a republikánus Rutherford Hayes győzelmével, aki egy elektorral többet tudhatott magáénak, mint ellenfele, a demokrata Samuel Tilden.

Címlapkép forrása: Sarah Silbiger/Bloomberg via Getty Images