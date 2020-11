Videó: Kamala Harris futás közben tudta meg, hogy ő lesz az első női alelnök Amerikában

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Kamala Harris kalifornia szenátor, megválasztott alelnök épp futott, amikor megkapta a hírt, hogy Joe Biden behúzta Pennsylvaniát, és ezzel ő lesz az Egyesült Államok elnöke. Harris ezután felhívta Bident, a pillanatot közzé is tette Twitteren:

We did it, . @JoeBiden