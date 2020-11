Újabb autóipari beruházást jelentettek be Magyarországon - Az elektromos autókhoz gyártanának fontos alkatrészt

Magyarországon hozza létre első Kínán kívüli gyárát a sanghaji központú Semcorp, az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák gyártásában a világpiacon vezető pozíciót betöltő cég. A beruházás értéke 65,5 milliárd forint - jelentette be kétéves tárgyalásának eredményét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden, a Facebookra feltöltött videójában.

A koronavírus-fertőzés miatt 8 napja karanténban dolgozó miniszter egyebek mellett ismertette, az új szeparátorfólia-gyár Debrecenben épül meg, a beruházás 440 új munkahelyet teremt, ezért a kormány 13 milliárd forintos, vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosít a fejlesztéshez.

Egy hatalmas, 19 hektár nagyságú területen kezdi majd meg a gyár a működését. Ezen a 19 hektáros területen 100 ezer négyzetméteres üzem jön létre, ahol Kínán kívül először Magyarországon gyártja majd az elektromos autók akkumulátorjaihoz szükséges szeparátorfóliákat a Semcorp - mondta. Kiemelte azt is, hogy természetesen nagy verseny volt ezért a beruházásért is.

Három másik európai országgal kellett versenyeznünk azért, hogy ez a beruházás végül idejöjjön, hogy ez a beruházás végül Magyarországot válassza, és végül magyar embereknek biztosítson újabb munkalehetőséget

- ismertette.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az emberek életén és egészségén túl az emberek munkahelyeit is meg kell védeni a mostani világjárvány közepette, hiszen ez a járvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kihívásokat is tartogat, sőt, egy teljesen új világgazdasági korszak jön most éppen létre, amely nemcsak a vállalatokat, hanem az országokat is győztesekre és vesztesekre osztja. Az, hogy ki kerül a nyertesek, meg ki kerül a vesztesek közé az országok közül gazdasági szempontból, alapvetően az dönti el, hogy mely országok képesek arra, hogy még a mostani, embert próbáló körülmények dacára is nagy beruházásokat vonzzanak magukhoz - hangsúlyozta.

A Semcorp új debreceni gyára az európai piaci igényeket fogja kiszolgálni, hiszen a következő időszakban az autóipar is jelentős mértékben átalakul, és a hagyományos meghajtásról a hangsúly majd egyre inkább átkerül az elektromos meghajtásra - emlékeztetett.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy ezzel a beruházással 5 milliárd dollár fölé emelkedik a Magyarországon végrehajtott kínai beruházások összértéke, meghaladja a 15 ezret a kínai vállalatok által Magyarországon alkalmazott munkavállalók száma is.

Szijjártó Péter megköszönte a Semcorp vállalatnak az elmúlt 2 év rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalássorozatát. Köszönjük a Semcorp vezetőinek, hogy megbíznak Magyarországban, a magyar emberekben. Sok sikert kívánunk a beruházás végrehajtásához. Nem véletlen, hogy a vállalat Debrecent választotta.

Nem csak a kínaiak gyártanának szeparátorfóliát Magyarországon

Ahogy arról tavaly beszámoltunk, a japán tulajdonú Toray Industries Hungary Kft. lítium akkumulátorokhoz használt szeparátorfóliát előállító üzemet épít 127 milliárd forintos ráfordítással Nyergesújfalun.

Nikkaku Akihiro, a Toray Industries elnöke korábban elmondta, cége 2014-ben jelent meg Nyergesújfalun, miután felvásárolta a Zoltek üzemét, ahol szénszálat gyártanak. A két ütemben megvalósuló beruházás világszinten húsz százalékkal bővíti a Toray szeparátor film gyártó kapacitását.

Muramacu Kijosi, a Toray Industries értékesítési vezetője közölte, hogy a Toray 20 éve a lítium akkumulátorokban használt szeparátorfólia egyik legnagyobb gyártója. Az 5 és 25 mikron közötti vastagságú fólia választja el az anódot és a katódot, vezeti az elektronokat, zárlat esetén pedig szigetelőként viselkedik.

