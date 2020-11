Erdogan megpróbált a piac nyelvén beszélni – Belátta, hogy az eddigi út sehova nem vezet?

Első ránézésre piacbarát hangot ütött meg szerdai parlamenti megszólalásában Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki új alapokra helyezné országa gazdaságát, visszaszorítaná az inflációt és növelné a jegybanki devizatartalékot. Az elképzelésekből épp csak a konkrét intézkedések hiányoznak egyelőre, de a líra így is 3%-ot ugrott a beszéd után.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A török kormány új növekedési stratégiát alkotott, amit nemzetközi befektetésekkel finanszírozna – mondta szerdán Erdogan a török parlamentben. Az elnök szerint az új stratégiának az árstabilitásra, a monetáris és a pénzügyi stabilitásra kell épülnie. Szerinte tagadhatatlan, hogy az országnak vannak növekedési, szerkezeti kihívásai, amiket orvosolni kell.

Olyan növekedési struktúrát építünk, ami képzett munkaerőt hoz létre, nem okoz inflációt és hiányt a fizetési mérlegben

- szögezte le Erdogan a Reuters tudósítása szerint, majd megismételte azt a korábbi véleményét, mely szerint a magas kamat okozza az inflációt az országban.

Az új gazdasági modellhez külföldi beruházások kellenek, ezért az elnök arról is beszélt, hogy hamarosan tárgyal majd nemzetközi befektetőkkel, hogy bemutassa nekik a lehetőségeket Törökországban.

Erdogan kiemelte, hogy vissza kell állítani a lírába vetett bizalmat, arra kérte honfitársait, hogy részesítsék előnyben a hazai devizában való megtakarítást. Emellett hangsúlyozta, hogy szükséges a devizatartalékok emelése, aminek feltétele az előbb említett bizalom helyreállítása.

A török elnök leszögezte, hogy célja az infláció egy számjegyűre szorítása (októberben 11,9% volt), ugyanakkor szerinte nehezíti az ország helyzetét, hogy a kamatot az infláció szintjén kell tartani, mivel ez okozza az inflációt.

Az elnök beszéde után a líra 3%-os erősödésbe kapcsolt a dollárral szemben:

A beszédben az új gazdaságpolitikai célok mellől egyelőre hiányoztak a konkrét eszközök, elsőre inkább Erdogan vágyálmának tűnik a felvázolt forgatókönyv. Ha emellé konkrét intézkedéseket is tesz, és kiderül, hogyan akarja elérni a célokat, akkor ez akár egy hiteles gazdaságpolitikai program is lehet. Ugyanakkor sok benne az ellentmondás, például úgy akar alacsony inflációt, hogy közben a fizetési mérleg deficitje is eltűnjön. Ezek csak egymást követően valósulhatnak meg, ugyanis az egyikhez erős, a másikhoz gyenge líra kellene. Az ugyanakkor pozitív üzenet lehet a piacnak, hogy Erdogan belátta az eddigi gazdaságpolitika hibáit és kész változtatni, ezt értékelhették a líra piacán.

Címlapkép: Shutterstock