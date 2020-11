Módosul a választási törvény: nehezbb lesz országos listát állítani a pártoknak

A választási törvény módosítását kezdeményezte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tegnap este benyújtött törvényjavaslatában. A módosítás értelmében nehezebb lesz az önálló országos lista felállítása.

Az egyes választási tárgyú törvények módosításáról című 38 oldalas salátatörvény több, választással kapcsolatos jogszabályt is módosít. Ezek közül a legfontosabb magának a választási eljárásnak a módosítása, az új javaslat megnehezíti ugyanis az önálló országos listaállítást.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása így szól:

„(1) Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább ötvenegyéni választókerületben önállóan jelöltet állított."

Ha egy pártnak nem sikerül 50 helyen jelöltet állítania, nem állíthat önálló országos listát, vagy amennyiben a jelöltállítás után a visszalépések miatt 50 fő alá csökken a jelöltek száma, akkor a párt országos listáját törölni kell.

Módosul továbbá a finanszírozás is "Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló2013. évi LXXXVII. törvény módosításával". A törvény 3. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg

a) 30%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább ötven,

b) 45%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább nyolcvan,

c) 60%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha minden egyéni választókerületben jelöltet állított.”

Így tehát a finanszírozása is kevesebb lesz azoknak a pártoknak, akik kevesebb egyéni jelöltet állítanak, 50 jelölt alatt nem is jár forrás a törvény szerint.

Az indoklás szerint "a Javaslat a részben a parlamenti pártok részéről érkezett jelzésekre is figyelemmel a –kampányfinanszírozási intézményrendszerével kapcsolatos visszaélések visszaszorítása érdekében – módosítja az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényt(a továbbiakban: Vjt.), melynek értelmében 27 helyett, 50 egyéni jelölt szükséges az országos lista állításához." Hozzáteszik: az Állami Számvevőszék megállapította, hogy több törpepárt sem a választási kampányidőszakban használta fel az állami forrásokat.

Az indoklás valós problémára hívja fel a figyelmet, a törpepártok ugyanis valóban láthatóan az állami támogatások megszerzése érdekében állítottak jelölteket. Nem feltétlenül ad azonban erre választ a friss javaslat, mert a források begyűjtését célzó "kamupártok" 27 helyett könnyedén tudnak akár 50 jelöltet - vagy többet - is verbuválni. Egy másik - fontosabb - hatása a módosításnak az, hogy a választási eljárás a pártrendszer tömbösítése felé halad. A mindenkori kormánypárttal szemben kihívóként jelentkező pártokon a többségi elv túlsúlya miatt eddig is együttműködési kényszere volt, de eddig elég volt mindezt az egyéni választókerületekben lebonyolítani. Az új módosítással azonban a pártszövetségeknek immár egy listára kell tömörülniük, mert ha pártonként nem tudnak legalább 50 jelöltet állítani, akkor elveszítik az országos listát. Így a mindenkori kihívó pártcsoportok vagy 2 listába szerveződnek, vagy egy választási pártot alkotva egy közös listán indulnak. Ennek alternatívája az, hogy a pártok külön listákon indulnak, ekkor viszont több ellenzéki jelölt is lenne a körzetekben, ami lényegesen rontja a győzelmi esélyeket, így a mindenkori kihívónak és pártszövetségeknek inkább az egy tömbbe tömörülés tűnik kifizetődőbbnek. Ezzel a módosítással a magyar választási rendszerben tovább nőtt a többségi elv, azaz ismét lényeges elmozdulás történt a brit-amerikai kétpártrendszer irányába. Ez megfelel az eddigi dinamikának.

A törvényjavaslat egyéb módosításokat is tartalmaz a Nemzeti Választási Irodáról (amelynek üléseit ezentúl online is meg lehet tartani), a delegáltak díjazásáról, a polgármesterekről és a megyei választásról. A javaslatról várhatóan jövő héten dönt az Országgyűlés.

Címlapkép: Getty Images