Amerikai elnökválasztás 2020: Trump elbukja Georgiát és Arizonát is, Kína is gratulált Bidennek

Joe Biden demokrata jelölt megnyerte a 2020-as amerikai elnökválasztást, eddig 290 elektorit húzott be, miután éjszaka megnyíerte a választást Arizonában is szoros verseny után. Georgiában Biden nyert, de itt a szavazatokat újra fogják számlálni, de az egyre növekvő, már 14 ezres előnye miatt aligha várható, hogy megfordul az állam. Észak-Karolinában megtarthatja előnyét Trump, de az elektori kollégiumban így is nagy lesz a hátránya. Közben Trump még mindig nem ismerte el a vereséget, és akadályokat gördít a sima átmenet útjába.