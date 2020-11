Négy koronavírus-gyorstesztet csinált Elon Musk, szerinte itt valami nem stimmel

Elon Musk arról tweetelt, hogy "valami extrém kamuzás folyik itt", ugyanis 4 koronavírus gyorstesztet csináltak vele, a BD (Becton Dickinson) antigén tesztjét, ugyanazon a gépen, ugyanazzal a nővérrel, és két teszt negatív, kettő pozitív lett.

A BD Macro-Vue RPR Teardrop Card Test (amely ujjhegyből vett vért használ) volt az első kártyás teszt és terepen való alkalmazásra fejlesztették ki, hogy a vizsgálatokat laboratóriumi felszerelések nélkül is el lehessen végezni - olvasható a teszt alkalmazási tájékoztatójában.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.