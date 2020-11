Nemzetközi krízisek egész sorozata szakad hamarosan Joe Biden nyakába

Nem fog unatkozni Joe Biden, ha egyszer átveszi a világ legerősebb katonai erejével és legnagyobb gazdaságával rendelkező Egyesült Államok irányítását: egy rakás olyan nemzetközi krízissel kell szembenéznie, melyet elődje, Donald Trump, sőt még volt főnöke, Barack Obama sem tudott megoldani. Néhány amerikai érdekek ellen fellépő ország Trump alatt csak még erősebb lett: ilyen Észak-Korea, amely már atomfegyverekkel rendelkezik vagy éppen Irán, amely számos régiós konfliktusba kezdett el beavatkozni. De eltávolodott az Egyesült Államoktól például Törökország is és Kína expanziója is felgyorsult a régióban. Emellett tombol a koronavírus-krízis és Trump teljesen elhanyagolta a klímaváltozás kérdését, ami hosszú távon kritikus problémává hízhat. Mit tervez Joe Biden kezdeni ezekkel a fenyegetésekkel, krízisekkel? Nézzük.

Irán és a Közel-Kelet

Évtizedek óta komoly fejtörést okoz az éppen aktuálisan regnáló amerikai elnököknek, hogy oldja meg a Közel-Kelet bizonyos országaiban fennálló, hosszú éveken át húzódó, zavaros konfliktusokat, Joe Biden hatalomátvételekor sem lesz ez másképp.

Az Egyesült Államok és szövetségesei szerint a régió stabilitására nézve jelenleg Irán jelenti a legnagyobb fenyegetést, hiszen a perzsa ország számos régiós konfliktusba beavatkozott és saját atomprogrammal is rendelkeznek. Bár az atomfegyver-fejlesztés korlátozásában hivatalosan is megállapodott a síita ország az Egyesült Államokkal és más országokkal 2015-ben, még szinte meg se száradt a papíron a tinta, amikor 2018 májusában Donald Trump felrúgta a szerződést és újabb szankciókat vágott Irán nyakába.

Joe Biden megígérte kampánya során, hogy visszalépteti az Egyesült Államokat a 2015-ös atomalkuba, de ettől aligha függeszti fel irán az amerikai érdekekkel szembehelyezkedő szír kormány, a jemeni húszik vagy a libanoni hezbollahnak nyújtott fegyveres támogatást.

Ráadásul, ha Biden feloldja a Trump által kirótt szankciókat, az iráni gazdaságra helyezkedő nyomás is enyhül, a perzsáknak több pénze lesz a lakosság életszínvonalának növelésére, a munkahelyteremtésre, de egyszerre közvetve-közvetlenül a fegyverkezésre és katonai kiképzésekre is. Szintén fontos megjegyezni, hogy elképzelhető, hogy az ajatollah retorikájának enyhülését hozhatja az, ha az Egyesült Államok visszalép az atomalkuba, de aligha szüntetik meg az USA arab szövetségeseivel és az Izraellel szembeni közvetett és közvetlen, verbális és fizikális támadásokat.

Az világos tehát, hogy Irán atomfegyvereinek korlátozására Joe Biden jó megoldásnak látja az Obama által kötött JCPA-ba való visszalépést, az viszont nem egyértelmű még, hogy a következő elnök hogy tervez fellépni az Irán által jelentett nem-nukleáris fenyegetéssel szemben.

Emellett még polgárháború dúl Szíriában, Líbiában, Jemenben, de facto Afganisztánban és számos afrikai országban is, melyet regnáló amerikai elnökként Biden szintén nem hagyhat figyelmen kívül, hiszen több ilyen országban is állomásoznak amerikai katonák. Ott van még Törökország kérdése is, amely a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező országaként az Egyesült Államoktól eltávolodva számos régiós konfliktusba is beavatkozott, némely esetben direkt konfrontációba kerülve az Egyesült Államok által támogatott helyi fegyveresekkel.

Szintén fontos megjegyezni, hogy az USA-szövetséges arab országok és Izrael közti békülési folyamatot épp Donald Trump veje, Jared Kushner irányította, aki az elnök kiesésével valószínűleg szintén távozik majd a tárgyalási folyamatból. Bár Bahrein, az Emírségek és többé-kevésbé Omán is felvette a kapcsolatot Izraellel a viszonyuk normalizálása céljából, Kushner kiesésével kérdéses, hogy a Közel-Kelet legnagyobb gazdasága, Szaúd-Arábia hogyan lép majd.

Látszik tehát, hogy a Közel-Kelet Joe Bidennek is jócskán fog majd fejtörést okozni és bár szenátorként és alelnökként korábban számos országban támogatott katonai intervenciót, remélhetőleg elnökként már békülékenyebb politikát fog folytani a térségben a demokrata politikus. Az viszont, hogy ennek mi lesz a kimenetele, a szeszélyes Közel-Keleten megjósolhatatlan.

Észak-Korea

Észak-Korea denuklearizációja és egy koreai béke a Trump-kormány leglátványosabb sikerének indult, de végül nem lett belőle semmi, sőt, az észak-koreai atomprogram az elnök ciklusának végére sikerrel járt és Kim Dzsongun már több tucat atomfegyverrel fenyegeti Ázsiát és a kontinentális Egyesült Államokat.

Kampánya során Joe Biden kerülte Észak-Korea kérdését és csak kritizálta Donald Trumpot, amiért szerinte túl szoros kapcsolatba került Kim Dzsongunnal, de érdemi megoldást nem fogalmazott meg Észak-Korea denuklearizációjára sem. Választási programjában mindössze egyetlen egy mondat olvasható Észak-Koreáról:

Észak-Koreában Biden elnök támogatni fogja a tárgyalóinkat és elindít egy koordinált kampány a szövetségeseinkkel és másokkal, mint Kína, hogy elérjük a közös célunkat, ami egy denuklearizált Észak-Korea.

Valószínűleg a koreai helyzet megoldását Biden nem is feltétlen tekinti prioritásának, az a szintű személyes részvétel, melyet Trump mutatott 2017-2018 körül, aligha merül majd fel Biden elnöksége alatt. Jó eséllyel inkább egy tárgyalóbrigádot küld majd maga helyett Koreába és Kínát fogja presszionálni annak érdekében, hogy győzzék meg Észak-Koreát a denuklearizáció szükségességéről. Ezek alapján

aligha várható a Biden-kormánytól a helyzet megoldása a következő négy évben, ha csak olyannyira össze nem roppan a KNDK gazdasága a szankciók súlya alatt, hogy az ország vezetése végül valamiért mégis a denuklearizáció mellett dönt.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a KNDK egyértelművé tette, hogy nem akarnak Joe Bidennel tárgyalni és megvetik az Egyesült Államok következő elnökét. A KCNA állami hírügynökség, ami a Koreai Munkáspárt szócsöve is, demens vénembernek, veszett kutyának nevezte Bident, akit egy bottal kell agyoncsapni.

Kína

Kína a világ második legnagyobb gazdaságaként a fentieknél jóval nagyobb figyelmet kaphat majd Joe Biden elnöktől, akinek valószínűleg kiemelt célja lesz a Donald Trump által elindított kereskedelmi konfliktus rendezése.

Nem várható az, hogy Biden egyik napról a másikra eltörli a Kínára kiszabott tarifákat, de az sem, hogy a tárgyalási módszere hasonló lesz, mint a volt elnöké. A váratlanul kiszabott, hatalmas büntetővámok szerepét jó eséllyel a kölcsönös, hosszas tárgyalások után kiharcolt engedmények veszik majd át és Kína jó eséllyel azt is megússza majd, hogy a koronavírus miatt olyan szinten felelősségre vonják majd őket, ahogy ezt Trump elnök tervezte.

A tárgyalástechnikától függetlenül Biden azt ígéri, hogy

megtiltja a techcégeknek, hogy Kína hatalmas megfigyelőgépezetét kiszolgálják,

igyekszik Trumphoz hasonlóan hazacsábítani az amerikai cégeket,

szeretné támogatni a hazai innovációt, melyen keresztül szerinte versenyelőnyre tenne szert az Egyesült Államok,

nemzetközi kereskedelmi és munkajogi sztenderdekkel egységesítené a világkereskedelmi feltételeket és multilaterális egyezményekkel szorítaná keretek közé Kína mozgásterét,

nyomást gyakorolna Kínára azért, hogy az ökológiai lábnyomát csökkentse,

továbbra is támogatná Hongkong és Tajvan autonómiáját, illetve fellépne Kína expanziója ellen a Dél-kínai tengeren, de nem világos egyelőre, hogy eszköztárban változtatna-e bármit Trumphoz képest.

A kínai tőzsdék és a jüan is erősödéssel reagáltak Biden győzelmére, ami annak testamentuma, hogy a piac is az amerikai fellépés enyhülésére számít.

Oroszország és az ukrán válság

Az egyik terület, ahol Joe Biden még Trumpnál is keményebb is lehet, az Oroszországgal szembeni fellépés kérdése.

MÍG TRUMP ELNÖK A VÁLLÁT MEGRÁNTVA INKÁBB A KONGRESSZUSRA HAGYTA OROSZORSZÁG MEGREGULÁZÁSÁT, JOE BIDEN SZEMÉLYESEN INTÉZKEDNE A NYOMÁS NÖVELÉSÉRŐL.

Joe Biden számtalanszor összetűzésbe került Oroszországgal, még jóval a 2014-es ukrán válság előtt is. Hibásnak nevezte az ország politikai rendszerét és nyíltan ellenezte Putyin újraválasztását is 2011-ben.

A krími válság után Biden koordinálta az Egyesült Államok Ukrajnát segítő intézkedéseit Obama alelnökeként és úgy fogalmazott, hogy Oroszország agressziójáért

vérrel és pénzzel fog fizetni.

Biden presszionálta egyszerre az Egyesült Államokat is, hogy fegyvereket adjon el Ukrajnának, illetve az ukrán kormányra is nyomást helyezett, hogy számolják fel az országot átszövő politikai és gazdasági korrupciót, annak érdekében, hogy több segítséget kapjanak a világ országaitól.

Joe Biden nem rejtette véka alá 2020-as kampánya során, hogy elnökként szigorúbb fellépést tervez Oroszország ellen, úgy véli, Trump, akit többször Putyin bábjának vagy kiskutyájának nevezett, eddig szándékosan kesztyűs kézzel bánt a Putyin-rezsimmel.

Néhány hete EGY BESZÉDÉBEN JOE BIDEN OROSZORSZÁGOT NEVEZTE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA LESELKEDŐ LEGNAGYOBB BIZTONSÁGI FENYEGETÉSNEK.

Egyes elemzők úgy gondolják, hogy Biden olyan kemény fellépést tehet Oroszország ellen, hogy az ellehetetleníti majd a diplomáciát az Egyesült Államok és a Putyin-kormány közt, erre pedig még Obama elnök sem törekedett. Hogy pontosan miben nyilvánul majd ez meg, egyelőre nem világos, de jó eséllyel újabb szankciókra számíthat Putyin, ha Joe Biden kerül az elnöki székbe.

Klímaváltozás

A klímaváltozás kérdését Donald Trump híresen elhanyagolta, elnökként az egyik első intézkedése volt kilépni a párizsi klímaegyezményből és több tucat klímavédelmi intézkedést is eltörölt elnöki ciklusa alatt. A New York Times úgy fogalmazott:

Trump elnöksége egyenesen kártékony volt a Föld klímájára nézve.

Joe Biden ezt a kérdést viszont a zászlajára tűzte, már kampánya során bejelentette, hogy visszalép a párizsi klímaegyezménybe, emellett nem kevesebb, mint három teljes oldalt szentelt kampányoldalán megoldási javaslatainak ismertetésére (ismét fontos megjegyezni, hogy Észak-Korea például egy mondatot, Oroszország pedig két bekezdést érdemelt csak).

Az oldalról kiderül többek közt, hogy

Biden 2000 milliárd dollárral tervezi támogatni a fenntartható energiaforrásokat használható fejlődést,

2035-re teljesen szénmentesíteni akarja az energiaellátást,

4 millió létező ingatlant akar energiahatékonnyá alakítani és 1,5 millió új ingatlant akar létrehozni,

támogatni akarja az autóipar zöldülését, ide értve az elektromos autózást, valamint 500 ezer töltőállomás építését,

a zöldprogrammal több millió új munkahelyet akar létrehozni.

Ha Biden programja megvalósul és nem csupán üres ígéret marad, az Egyesült Államok más országoknak is példát statuálhat a világon, ha a zöldenergiára való átállás kérdése felmerül.

Koronavírus

A globális koronavírus-krízis szabályosan megroppantotta Donald Trump elnökségét és újraválasztási esélyeit is,

Joe Biden annyival könnyebb helyzetben van, hogy mire átveszi Trumptól az elnöki széket, már valószínűleg a kanyarban lesznek a járvány elleni vakcinák.

Várhatóan tehát Bidennek nem kell végigcsinálnia azt az eszkalálódó víruskrízist, mint amit Trump végigcsinált: lesz oltás és számos gyógyszer is, mire januárban az elnöki székbe ül. Ha hatékonyan szervezi meg a vakcina elosztását és a tömeges védettség eléréséig szükséges védekezést, 2021 végére Biden kijelentheti: a koronavírus-krízist legyőzte az Egyesült Államokban.

Mindez hatalmas politikai tőkét jelenthet a Biden-kormánynak, melyre éveken át hivatkozhatnak a demokraták mondván, hogy Trump elnöksége alatt eszkalálódott, míg Biden elnöksége alatt elmúlt a járvány. Az igazság az, hogy nem feltétlen állapítható meg egyértelmű korreláció az elnök személye és a vakcina fejelsztésének stádiuma közt, melyet ugye magáncégek folytatnak, de

EGÉSZEN BIZTOS, HOGY BIDEN ELNÖKSÉGÉNEK EGY FONTOS MÉRFÖLDKÖVE LESZ A KORONAVÍRUS-KRÍZIS MEGOLDÁSA, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZ VALÓSZÍNŰLEG AKKOR IS MEGOLDÓDOTT VOLNA, HA TRUMPOT VÁLASZTJÁK ÚJRA.

