Már hét országban terjed a mutáns nyérc-koronavírus, amitől a vakcinák sem biztos, hogy megvédenek majd

Már hét országban kimutatták a nyércekben mutálódott koronavírus-változatot emberekben – írja a Guardian. Ez azért nyugtalanító, mert a mutáns vírust a jelek szerint nehezebben gyűri le a szervezet, és a fejlesztés alatt álló vakcinák is kevésbé hatékonyak lehetnek a nyérc-változat ellen.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A nyércben mutálódott koronavírus-változat, a C5 az embereket is fertőzi. A dán nyércfarmokon kialakult mutáns vírust a Statens Serum Institut nevű dán egészségügyi intézet kutatása szerint nehezebben semlegesítik a vérben termelődő antitestek, és mint korábban is beszámoltunk róla, könnyen lehet, hogy a fejlesztés alatt lévő vakcinák is kevésbé hatékonyak lesznek ellene.

Egy friss tudományos elemzés szerint már hét országban van jelen az emberek között is terjedő nyérc-vírus, mindeddig Dánia mellett Hollandiában, Dél-Afrikában, Svájcban, a Feröer-szigeteken, Oroszországban és az Egyesült Államokban.

A WHO még november 6-án közölte: a dán nyérceknél felfedezett mutáns koronavírus miatt újra megvizsgálják a globális biobiztonsági intézkedéseket, szerintük komoly kockázatokat vet fel, hogy az emberekéből az állatok közösségébe került át a vírus, majd onnan vissza. A WHO szakértője, Maria van Kerkhove akkor azt mondta, a mutációkat azért is kell figyelemmel kísérni, mert megváltozhat emiatt a vírus viselkedése.

Ennek hatása lehet a vírus okozta betegség súlyosságára, a védőoltás hatékonyságára, a vírus diagnosztizálására, gyógyítására, de ezt jobban meg kell vizsgálniuk.

Tegnap egyébként benyújtotta lemondását Mogens Jensen dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter, miután törvényes rendelkezést nélkülöző utasítást adott az ország 17 milliós nyércállományának levágására a koronavírus mutációja miatt.

(Guardian)

A címlapkép forrása: Getty Images.