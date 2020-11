Mihez kezd Donald Trump, miután átadta a hatalmat? Komoly tervei vannak a leköszönő elnöknek

Lassan kezdenek lezárulni a novemberi elnökválasztással kapcsolatos jogi huzavonák és nagyon úgy fest, hogy Donald Trump elkezdte a hatalomátadást Joe Bidennek, demokrata kihívójának. Állítólag a leköszönő elnöknek már elég konkrét elképzelései vannak arra vonatkozóan, hogy mit fog csinálni 2021 után: politikailag aktív akar maradni, könyvet akar írni, aztán indulni akar a 2024-es amerikai elnökválasztáson. Még az is lehet, hogy saját hírcsatornát indít. Mindez nem lesz könnyű, perek egész sorozatával és erős politikai ellenszéllel kell megküzdenie az újra ingatlanmágnássá váló politikusnak.

Megkerülhetetlen politikai szereplő akar maradni

Trump egy 2018-as kampányeseményen Indianában. Fotó: Getty Images

Donald Trump még mindig nem ismerte el hivatalosan elnökválasztási vereségét, viszont „az ország érdekében” elkezdte átadni a hatalmat Joe Bidennek, a következő várható amerikai elnöknek.

Egyre több elnökhöz közelálló szereplő nyilatkozta azt, hogy a választási eredmények felülvizsgálatára indított jogi hercehurca lezárulóban van és azt is fontos megjegyezni, hogy a michigani és georgiai szavazat-újraszámlálás is Trump vereségét mutatta. Így egyre szűkül a hatalomhoz ragaszkodó politikus mozgástere, bennfentes források szerint már azt is elkezdte tervezni, hogy mit csinál majd a 2021. januárja után esedékes leköszönést követően.

2021-es távozásával Trump nem száll ki a politikából. A Washington Post bennfentes forrásai szerint Donald Trump továbbra is

mindenütt jelenlévő erő akar maradni a politikában és a médiában.

Bár minden hivatalos pártbeli tisztségét elveszti Trump januárban, Joe Walsh, Trump egyik régi párton belüli kritikusa figyelmeztetett: a leköszönő politikus közvetett-közvetlen befolyása a párton belül továbbra is jelentős marad majd, hiszen rengeteg híve van az elnöknek és a "Trumpizmusnak" az országon belül és kívül is.

Ha mindezt még médiaszereplésekkel és továbbra is erős Twitter-aktivitással is megfejeli, jó eséllyel a republikánus párt lakossági támogatást kereső politikai szereplőinek továbbra is Donald Trump kegyeit kell majd keresniük, ha komoly politikai karriert akarnak befutni.

Abban az esetben sikerülhet csak a „Trumpizmust” kiiktatni a közvéleményből, ha a techcégek és a médiaplatformok összefognak, hogy ellehetetlenítsék Donald Trump minden nyilvános megjelenését. Már mutatkoznak előjelei annak, hogy ilyen fellépés készül, a Twitternél legalábbis mindenképpen:

Szintén lehetséges, hogy a republikánus párton belül találnak majd ki valamit, hogy Trump politikáját ellehetetlenítsék, hiszen sokan úgy látják, hogy az elnök politikai tevékenysége folyamatos muníciót szolgáltat a demokratáknak és a párt egyéb ellenlábasainak. Ehhez persze szükséges lenne az, hogy a republikánus párt egy olyan karakteres politikust tudjon felmutatni, mint Donald Trump.

Ha Trumpot nem tudják sikeresen eltávolítani a közéletből ellenlábasai, valószínűleg indulni fog a 2024-es elnökválasztáson, ahol előfordulhat, hogy ismét Joe Bidennel kell majd megmérkőznie.

Saját TV-t akar Trump?

Donald Trump a Fox News operatőrei előtt. Fotó: Getty Images

Donald Trump a Fox News konzervatív hírcsatorna régi rajongója, viszont az Axios forrásai szerint az elnök annyira megsértődött azon, hogy a Fox viszonylag alacsony feldolgozottság mellett behúzta Arizonát Joe Bidennek a választás során, hogy úgy döntött, saját konzervatív hírcsatornát indít.

A csatorna online működne, ami olcsó és egyszerűen elérhető megoldást jelent, viszont csak előfizetősen lenne elérhető a Trump-rajongók számára. Közvetlenül konkurálnának a Foxszal, ahol egyébként szintén van fizetős szolgáltatás, 5,99 dolláros havidíjért cserébe.

A források szerint úgy szerezne Trump nézőket, hogy közvetlenül megszórja a csatornáról szóló hirdetésekkel azokat, akik politikai karrierje során támogatták. Trump rengeteg szavazó telefonszámát és e-mail címét birtokolja és az Egyesült Államokban ugye nincs GDPR, amely korlátozná ezeknek a marketingcélú felhasználását.

A Washington Post forrásai szerint viszont ez az egész csak egy hirtelen fellángolás volt az impulzív politikustól, aki nem gondolkodik komolyan saját TV-csatorna elindításában.

Lesz újabb Trump könyv?

Donald Trump elnök a Crippled America: How to make America Great Again című, 2015-ben kiadott könyvével. Fotó: Getty Images

Donald Trump a bennfentesek szerint arra is készül, hogy könyvet írjon elnökségeinek éveiről. Ez lenne a 21. könyv, melyet az elnökké vált ingatlanmágnás írt, emellett szinte szokássá vált, hogy a leköszönő amerikai elnökök memoárt publikálnak, így jó esély van rá, hogy nekifog majd a mű elkészítésének.

Az is szinte biztos, hogy szép példányszámmal sikerülne belőle eladni, hiszen százmilliók rajonganak világszerte Trump politikai tevékenységéért. Trump első könyvét, a The Art of the Dealt (Magyarországon Üzletkötés művészete néven jelent meg), körülbelül 1,1 milliós példányszámban vásárolták 1987-es megjelenése óta, egy elnökségéről szóló könyvet szinte biztosan hasonló, ha nem még nagyobb volumenben vásárolnának a bennfentes információkra éhes vevők.

A New York Times egy Trump elnökségéről szóló memoár publikációjával kapcsolatosan megjegyzi: a kiadók csak fenntartásokkal vágnának bele egy ilyen könyv kiadásába. Mint írják, főleg azért aggódnak, mert

jelentős politikai visszhangja lehet egy Trump-memoárnak a kiadón belül és a kiadón kívül is,

nem tudják leellenőrizni, hogy a leköszönő elnök tényleg hitelesen közöl-e információkat négyéves karrierjéről,

félnek, hogy a megjelent írások miatt perek és médiatámadások tucatjai szakadhatnak a nyakukba.

Több best-seller író is jelezte, hogy mindenképpen felemelné a szavát akkor, ha kiadója publikálná Trump emlékiratait.

Mindenesetre, ha Trump ki tudja adatni könyvét – melyet még Richard Nixon is meg tudott tenni -, az a kiadó, amely bevállalja a kiadatás kockázatait, valószínűleg nagyot fog szakítani a döntésen, Trump markát pedig szép összegben üthetik a kiadáson szerzett bevételek.

Perek sorozata hullhat a nyakába

Letitia James, New York állam főügyésze. Fotó: Getty Images

Már most látszik, hogy a leköszönő elnöknek rengeteg ideje megy majd el bíróságra járkálással is. Olyan jogi ügyek is felmerülnek, melyek börtönnel fenyegetik a leköszönő elnököt. Januárban Donald Trump el fog veszteni minden olyan jogi védelmet (pl. mentelmi jog), melyet elnökként élvezett és az igazságügyi minisztérium jogászi támogatását is.

Az NBC News a következő peres ügyeket szedte össze, mellyel Trumpnak, mint hétköznapi civil, szembe kell majd néznie:

a New York-i ügyészség a Stormy Daniels lefizetéséhez kapcsolódó kampányfinanszírozási törvények megsértése és adóelkerülés miatt tervezi elővenni Donald Trumpot,

miatt tervezi elővenni Donald Trumpot, a New York-i főügyész Trump cégeinek négy ingatlanügyletét és a Buffalo Bills sikertelen megvásárlását szeretné kivizsgáltatni polgárjogi keretek közt,

és a Buffalo Bills sikertelen megvásárlását szeretné kivizsgáltatni polgárjogi keretek közt, Donald Trumpot több nő is megvádolta szexuális zaklatással és erőszakkal, közülük E. Jean Carroll és Summer Zervos is újra neki akarnak futni a jogi procedúrának most, hogy Trumpnak, mint magánszemély bizonyítékkal kell alátámasztania ártatlanságát és DNS-mintát is vehetnek tőle.

Lesz mit rendbe tenni az ingatlanbirodalomban

A Trump Tower New Yorkban. Fotó: Getty Images

Donald Trump ingatlanbirodalma évek óta veszteségeket termel és az adóhatóság is vizsgálódik vele szemben. Ezen kívül jelentős, mintegy 1,1 milliárd dolláros tartozást halmoztak fel az elnök cégei, ebből 400 millió dollár törlesztése lesz esedékes néhány éven belül.

Nehezíti a helyzetet, hogy Trumppal szakítani akar a Deutsche Bank is, egy olyan társaság, amely eddig szívesen segítette ki az ingatlanmágnást százmilliós, milliárdos kölcsönökkel. Itt is felmerül az a gond, hogy a leköszönő elnök nehezen fog találni egy olyan pénzintézetet, amely hajlandó lesz vele üzletelni a republikánus politikussal kapcsolatos sajátos politikai kockázatok miatt.

