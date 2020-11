Koronavírus: a nyugati országok nyitnak, a keletiek tovább szigorítanak Európában

Tavaszhoz képest mintegy kétszer annyi katona vesz részt most a koronavírus-járvány elleni védekezési feladatokban - mondta a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs osztályának munkatársa az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában - írja az MTI.

Iványi Balázst annak kapcsán kérdezték, hogy a Magyar Honvédség egy kisfilmet készített a katonák vírushelyzetben végrehajtott feladatairól. Az őrnagy elmondta: az ország lakossága számos helyen találkozhat most a katonákkal az ország legkülönbözőbb pontjain. A film célja, hogy bemutassák, hol, milyen formában, miért találkozhatnak a katonákkal, mit csinálnak ott, és mivel segítik a járvány elleni védekezést.

Iványi Balázs kiemelte: az egészségügyre hárul most a legnagyobb teher, az ő munkájukat is nagyban segítik a katonák. A tavasz óta működő kórházparancsnoki rendszerben 60 katona vesz részt. Továbbá több mint 1100 katona az ország 93 kórházában segít azokban a feladatokban, amelyekhez nem kell egészségügyi végzettség, mint például adminisztratív feladatok, beléptetés-ellenőrzés, anyagmozgatás, logisztikai feladatok.

Ezen felül az utcákon, közterületeken is több helyszínen, nagyobb létszámban segítik a katonák a rendőröket a járvány elleni védekezés érdekében hozott szabályok betartásának ellenőrzésében. Továbbá mintegy 22 kormányzati épületnél, külképviseletnél is ott vannak a katonák.

Kérdésre válaszolva az őrnagy azt is elmondta, a járvány kezdete óta több katona is megfertőződött a koronavírussal. Jelenleg egyikük sincs súlyos állapotban - közölte. A Magyar Honvédség minden képességével, minden eszközével azon dolgozik, hogy a magyar embereket védje - szögezte le Iványi Balázs, aki kérdésre válaszolva azt is elmondta: van még tartalék a rendszerben, szükség esetén további katonák is bevonhatók a járvány elleni védekezésbe.