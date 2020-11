Megállíthatatlan a katasztrófa: romokban Európa egyik legerősebb országának autógyártása

A koronavírus-járvány megjelenése és globális terjedése tovább mélyítette a brit autógyártás évek óta tartó válságát. A legfrissebb autógyártási statisztikák pedig ismét megerősítették, borzasztóan nehezen megy az újraindulás, a termelés felfuttatása a szigetországban, amelyet a járvány megfékezése érdekében hozott újabb szigorú intézkedések, a hazai autóértékesítések visszaesés és a globális kereslet csökkenése is nehezít.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Korábban már számtalanszor írtunk arról, hogy a brit autógyártás nagyon nehéz helyzetbe került több tényező együttes hatására, a legfrissebb gyártási statisztikák pedig ismét arról tanúskodnak, hogy az újraindulás, a termelés felfuttatása is borzasztóan nehezen megy a koronavírus-járvány árnyékában:

KIDERÜLT UGYANIS, HOGY októberben CSUPÁN 110 179 AUTÓ KÉSZÜLT NAGY-BRITANNIÁBAN, AMELY 18,2 SZÁZALÉKOS VISSZAESÉST JELENT 2019 AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST.

Lényeges kiemelni, hogy az exportra előállított autók száma 19,1 százalékkal, míg a hazai piacra gyártott autók száma 13,6 százalékkal zuhant múlt hónapban 2019 októberéhez képest - a Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetsége (SMMT) szerint. Ez egyben azt is jelentette, hogy az év első tíz hónapjában csupán 743 003 autót állítottak elő a szigetországban, amely 33,8 százalékos visszaesést jelentett 2019 azonos időszakához képest.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy egy korábbi, független autóipari elemzés szerint a koronavírus-járvány miatt csupán 880 ezer autót gyárthatnak Nagy-Britanniában idén. Amennyiben tényleg így lesz, az egyrészt azt fogja jelenteni, hogy 32 százalékkal zsugorodik az előállított autók darabszáma 2019-hez képest, másrészt olyan kevés autó készülhet el a szigetországban, amennyire 1957 óta nem volt példa.

A kiábrándító október után drámai november következhet

Érdemes felidézni, hogy a júliusi autóeladásokat látva sokan bizakodóvá váltak, de a Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetsége által közzétett augusztusi és szeptemberi értékesítési számok kijózanítóan hatottak. Az SMMT által közölt legfrissebb, októberi statisztikák pedig egyértelművé tették, hogy sokan alaptalanul kezdtek reménykedni a fordulatban. Kiderült ugyanis, hogy

MÚLT HÓNAPBAN CSUPÁN 140 945 SZEMÉLYAUTÓT REGISZTRÁLTAK, AMELY 1,6 SZÁZALÉKOS CSÖKKENÉST JELENTETT 2019 OKTÓBERÉHEZ KÉPEST.

A teljes eddigi évet figyelembe véve pedig elmondható, hogy kicsivel több, mint 1,384 millió autó került értékesítésre, amely közel 31 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

Ráadásul, ha mindez nem lenne éppen elég, még arról is muszáj megemlékezni, hogy a novemberi eladások egészen biztosan katasztrofálisak lesznek. Az Egyesült Királyságban ugyanis négy hetes lezárást szavaztak meg annak érdekében november 5-től, hogy megfékezzék a koronavírus-járvány második hullámát. Ez egyben azt is jelentette, hogy be kellett zárnia az autókereskedéseknek a szigetországban, vagyis ebben a hónapban szint végig szünetel megint az autóértékesítés.

Nem csoda tehát, hogy az SMMT tovább rontotta idei előrejelzését: október közepén még úgy vélték, 1,66 millió autót értékesíthetnek az Egyesült Királyságban 2020-ban,

MOSTANRA VISZONT CSUPÁN 1,56 MILLIÓ ELADOTT AUTÓVAL SZÁMOLNAK.

Amennyiben tényleg így lesz, az azt fogja jelenteni, hogy mintegy 750 ezer autóval kevesebb új autót regisztrálnak majd a szigetországban idén, mint egy évvel korábban. Ilyen gyenge évre utoljára 1982-ben volt példa.

Folyamatosan kongatják a vészharangot

Az SMMT az elmúlt hónapban több alkalommal figyelmeztette a politikusokat, hogy mennyire veszélyes politikai csatározást folytatnak és milyen súlyos következményei lesznek annak, hogyha végül megállapodás nélkül zuhan ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Legutóbb most kedden ismertették éves helyzetértékelésüket, amelyben közölték: számításai szerint a szabadkereskedelmi megállapodás elmaradása esetén életbe lépő WTO-szabályozás 2025-ig 55,4 milliárd font (csaknem 23 ezer milliárd forint) termeléskiesést okozna a brit autóiparnak.

Az SMMT tanulmánya szerint, ha a WTO-szabályrendszer alapján vámakadályok emelkednek a kétoldalú autókereskedelem elé, az a brit és a kontinentális autóipari ágazatnak együtt 110 milliárd euró kárt okozna. Az üzleti szervezet hangsúlyozza, hogy a koronavírus-járvány gazdasági sokkja miatt a teljes európai autószektor - a brit ágazatot is beleértve - máris 100 milliárd euró veszteséget szenvedett.

AZ SMMT ELEMZÉSE SZERINT A WTO-VÁMOK ÁTLAGOSAN KÉTEZER FONTTAL (810 EZER FORINTTAL) EMELNÉK A NAGY-BRITANNIÁBAN GYÁRTOTT ELEKTROMOS AUTÓK ÁRÁT AZ EU-PIACOKON és 2800 fonttal nőne az uniós országokból importált autók nagy-britanniai kiskereskedelmi ára.

A brit autóipari ágazat számításai szerint mindezek hatására 18,9 százalékkal zuhanna a brit gyártású személyautók kereslete, és tartósan egymillió alá csökkenne a Nagy-Britanniában évente gyártott autók száma.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 24. Mindenki kétségbeesetten figyelmeztet a katasztrófára: romba dől Európa egyik legerősebb országának autógyártása

Címlapkép forrása: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images