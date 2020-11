Terel a koronavírus eredetével kapcsolatban a kínai propagandagépezet

A kínai média olyan elméleteket kezdett el propagálni az országban, hogy a koronavírus-járvány nem is Vuhanból indult, hanem valahonnan külföldről. Állításaikat kínai tudósok és állami tisztségviselők kijelentéseire alapozzák, de azért a nemzetközi porondon azt kommunikálják, hogy nyugodtan lehet náluk vizsgálódni a járvány eredetét illetően. A WHO Kínába küldött egy csapatot, de Vuhant valamiért egyáltalán nem vizsgálták, kijelentéseik pedig csak üzemanyagot adnak a kínai állami propagandagépezetnek.

A Financial Times számol be arról, hogy a Nép Napilapja, a kommunista párt hivatalos folyóirata a Facebookra írta ki azt, hogy „minden bizonyíték arra mutat”,” hogy a járvány nem Vuhanból indult. Az állítást kínai tudósok és állami tisztségviselők nyilatkozataira alapozta a pártlap.

Egy népszerű kínai teória szerint például a koronavírus egy fagyasztott ételszállítmányon keresztül jutott Vuhanba, ahol először fertőzött meg embereket. Ezt az elméletet propagálja a kínai járványügyi hatóság is, akik szerint külföldről hozták be a vírust egy élelmiszer-szállítmányon keresztül.

A legtöbb Kínán kívüli tudós úgy véli, hogy extrém alacsony a valószínűsége annak, hogy hideg környezetben hosszabb ideig túlélte a vírus és a tudományos konszenzus egyelőre is azt tartja, hogy Kínában élő denevérekről terjedt át emberre először a fertőzés.

A WHO küldött egy csapatot Kínába, hogy a vírus eredetét vizsgálják, viszont a csapat egyáltalán nem vizsgálta Vuhant, a globális tudományos konszenzus szerinti első epicentrumot.

Miután Amerikából erősen kritizálni kezdték ezt a gyakorlatot (Donald Trump elnök szerint is erősen elfogult Kína felé a WHO), Michael Ryan, a WHO egyik vezetője azt mondta, hogy igen is szükséges lenne Vuhant vizsgálni, de hozzátette:

nem minden esetet lehet összekötni a vuhani piaccal.

A kínai média egyből lecsapott a kijelentésre és keringetni kezdték az országos propagandacsatornákon, lehagyva az első részt, mely szerint valóban vizsgálni kellene Vuhant is.

