Hatalmas autóipari beruházás szivárgott ki: a Tesla után újabb külföldi autógyártó készíthet elektromos autókat Németországban

A Volkswagennel véglegesített együttműködést követően a Ford menedzsmentje már idén nyáron arról beszélt, hogy a következő elektromos autói a németek által fejlesztett és alkalmazott MEB padlólemezre épülhetnek a kölni üzemükben. Most több hírforrás is úgy értesült, hogy valóban végleges döntés született, amelynek értelmében az amerikai autógyártó Németország mellett tette le a voksát.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A vállalat hivatalosan ugyan nem volt hajlandó megerősíteni és kommentálni ezeket az információkat, a Saarländischer Rundfunk viszont arról számolt be, hogy az amerikai autógyártó egymilliárd eurót költ majd kölni üzemének átalakítására - írja az electrive.com. Ennek a beruházásnak, valamint a Volkswagen által fejlesztett MEB padlólemeznek köszönhetően Európában elsőként Németországban kezdhet tisztán elektromos autók gyártásába a Ford. Az Automobilwoche pedig arról számolt be, hogy a beruházásért egy másik német város, Saarlouis is versenyben volt, valamint a romániai Krajova városa.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a Ford melyik elektromos autójának gyártását kezdheti majd el Németországban, az üzemben jelenleg Ford Fiestákat állítanak elő.

Az viszont már korábban eldőlt, hogy a Ford 2023-tól kezdve mintegy 600 ezer darab elektromos autót építhet a MEB platformra, amit arra terveztek, hogy hatékonyan egyesítse a térkihasználást, a teljesítményt és az elektromos hajtást. A jármű terveit és dizájnját a Ford készíti majd Köln-Merkenichben, és az új modell a 2021-ben megjelenő, tisztán elektromos hajtású Mustang Mach-E mellett jelenik meg a márka kínálatában.

Lényeges megjegyezni, hogy az a tény, hogy Európában a Ford a Volkswagen MEB platformját használja majd, egyrészt újabb sarokkőnek számít a Volkswagen elektromosautó-stratégiájában, másrészt újabb bizonyítéka annak, hogy a két vállalat elkötelezett a 2015-ös Párizsi Megállapodás előírásainak teljesítése mellett.

A németországi gyártást több dolog is indokolhatja

Érdemes felidézni, hogy a Ford és a Volkswagen 2019 júliusban tette közzé először az együttműködéséről szóló terveit. A lépés egyáltalán nem volt meglepő, ugyanis masszív átalakuláson megy keresztül az autóipar, a gyártók különböző szövetségekkel igyekeznek csökkenteni a költségeiket. Nincs ez másképpen a német és az amerikai vállalatnál sem, amelyek menedzsmentje hosszú hónapokon át tárgyalt az együttműködésről a bejelentés előtt.

Tekintettel a fentiekre, ha tényleg Kölnben gyártja majd elektromos autóit a Ford, az mindenképpen egy nagyvonalú gesztus is lesz az amerikaiak részéről, ugyanis a németországi munkaerőköltségek messze meghaladják a romániaiakét. Azt ugyanakkor látni kell, hogy több előnye is származhat a Fordnak abból, hogyha kölni telephelyén hajtja végre a beruházást:

Egyrészt a gyártás során támaszkodhat a hatalmas német beszállítói hálózatra Másrészt ott, valamint azokhoz a meghatározó autópiacokhoz közel állíthatja elő elektromos járműveit, ahol a legnagyobb kereslet mutatkozik irántuk Harmadrészt az autógyártásban egyre több képzett IT-s szakemberre van igény, amely szintén nagy számban megtalálható Németországban.

Itt érdemes megjegyezni, hogy utóbbi nagyon fontos szempont volt a Tesla számára is, amely hosszas kutatómunkát követően döntött úgy, hogy Berlinhez közel építi fel első elektromosautó-gyártá Európában.

Elképesztően pörög az elektromos autók eladása Európában

A mostani hírek kapcsán lényeges arról is beszélni, hogy hatalmas átalakulás zajlik az autóiparban, amelynek az egyik legfontosabb hajtómotorja az elektromos autók vártnál gyorsabb elterjedése. A szigorú előírások, az állami támogatások és az egyre olcsóbbá váló új technológia mind abba az irányba mutat, hogy Európában, az Egyesült Államokban, de még Japánban és Dél-Koreában is látványosan nőhetnek az elektromos autók eladásai.

A nagy és gazdag európai autópiacokon óriási előretörés volt tapasztalható az elektromos autók értékesítésében az elmúlt 12 hónapban, ennek köszönhetően érdemben nőtt ezeknek a járműveknek a piaci részesedése. A következő években azon túl, hogy ezek az értékesítési trendek folytatódnak, gyorsulni is fognak. Egyelőre a gazdagabb országok autópiacain fogy egyre több elektromos autó, de ahogy a technológia olcsóbbá válik, ahogy az autók egyre megfizethetőbbek lesznek, úgy fog az értékesítési darabszámuk is folyamatosan növekedni a szegényebb országokban is.

Természetesen a Fordnak is az az érdeke, hogy kiszolgálja a vásárlók igényeit, így ha azok a jövőben elektromos autókat akarnak vásárolni, akkor az amerikaiaknak ilyen hajtáslánccal szerelt járműveket kell gyártaniuk és értékesíteniük Európában. Főleg akkor, hogyha meg akarja őrizni piaci részesedést, amely tavaly az Európai Unióban meghaladta a 6 százalékot, elakarja kerülni a jelentős büntetéseket és hosszú távon versenyben akar maradni a kontinensen.

Címlapkép forrása: Wolfram Schroll/Bloomberg via Getty Images