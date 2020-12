Rejtélyes betegség fertőz Indiában: már több mint 300-an kerültek kórházba

Portfolio Signature karácsonyra is!

A hétvégén ütötte fel a fejét a rejtélyes betegség, Andhra Pradesh államban több százan betegedtek meg vasárnap éjjelre.

A legtöbb fertőzött epilepsziához hasonló tüneteket mutatott: volt, akinek a feje fájt, volt, aki hányt és olyan is előfordult, hogy valakinek rohama volt.

A kórházba került betegek közül 150-et már elbocsátottak, egy 45 éves férfi viszont meghalt egy másik betegségből kifolyólag.

A doktorok vérelemzés, agyvizsgálat és gerincvelő-vizsgálat során sem tudták kideríteni, hogy mi okozta a fertőzést. Eluru környékén az ivóvizet és a tejet is vizsgálták és bezárták az iskolákat is. A fertőzötteket koronavírusra is tesztelték és minden teszt negatív lett.

Címlapkép: Getty Images