Elmondta Benkő Tibor, meddig maradnak még rendszerben az orosz fegyverek

2025-re megérkeznek a H225M helikopterek, az orosz forgószárnyasokat ezek rendszeresítése után kivonják a szolgálatból, illetve a Lynx harcjárművek rendszeresítése után mennek a BTR-ek is – mondta el Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Inforádiónak . Benkő Tibor arról is beszélt, hogy további fizetésemelésre számíthatnak a katonák, illetve elmondta azt is, hogy több mint 1000 honvédelmi alkalmazott aktív koronavírus-fertőzött és egy ember sajnos életét vesztette.

16 oktatási intézményt fertőtlenítettek a héten a Honvédség katonái, ez már a sokadik feladat, melyet a pandémia kapcsán teljesítettek. Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: bőven van még tartalékuk további feladatok kivitelezéséhez.

A miniszter arról is beszámolt, hogy többen jelentkeztek szerződéses katonának, mint a járvány előtt, illetve körülbelül 1000-en éltek a pandémia során kialakult speciális foglalkoztatási formával, közülük 600-an maradtak az állomány tagjai.

Benkő Tibor elmondta: jelenleg körülbelül 1000 honvédelmi alkalmazott koronavírus-fertőzött, illetve több mint 2000-en meggyógyultak. Hozzátette: egy honvédelmi alkalmazott sajnálatos módon az életét vesztette a járvány miatt.

Arról is beszélt, hogy naponta 600-700 katona segít a kijárási tilalom betartatásában.

Kitért arra is, hogy azért van fegyver a járőröknél, mert a katonának az egyéni felszerelése a fegyverzete, egy katonai járőrnél – ahogy egy rendőrjárőrnél is – mindig van fegyver.

Nem azért van náluk fegyver, hogy bárki megrémüljön tőle.

Benkő Tibor arra is kitért, hogy jelenleg nincsenek katonák a termelővállalatoknál, ez a feladat az első hullám alatt megszűnt.

Beszélt a fizetésekről is: mint ismertette, 2015 és 2019 között 50 százalékos bérfejlesztést kaptak a katonák. 2019 végén pedig minden katona 500 ezer forint fegyverpénzt kapott. Hozzátette: ez nem végleges, folyamatosan követni kell a bérváltozásokat, a honvédelmi alkalmazottak jövőre is számíthatnak béremelésre, illetve az idei év végén is jutalmazni fogják a kiváló teljesítményt nyújtókat.

A miniszter kitért arra is, hogy 2026-ig 30 ezer fős aktív katonai állományt akarnak toborozni, ehhez még körülbelül 2000 főre van szükség. Mellettük még 20 ezer főből álló önkéntes tartalékos állományra van szükség.

Benkő Tibor beszélt az újonnan beszerzésre kerülő fegyverekről és járművekről is, illetve arról, hogy meddig maradnak az orosz eszközök:

mint ismertette: 2023 és 2025 közt érkeznek meg az Airbus H225M helikopterek, az orosz helikopterek addig maradnak rendszerben, amíg ezeket rendszerbe nem állítják.

A BTR-ek addig teljesítenek szolgálatot, amíg a Lynxeket rendszerbe nem állítják. Erre még nincs célkitűzés megfogalmazva, a Honvédség 218 Lynxet tervez hadrendbe állítani, ebből 172-t Magyarországon fognak gyártani. A gyártás 2023-ban indul majd meg, Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Portfolio-nak korábban elmondta: évi 45 harcjármű gördül majd ki az üzemből:

Benkő Tibor külön nem tért ki a T-72-es harckocsik és az AK-63-as gépkarabélyok sorsára az interjúban, de ezek is mennek: a T-72-eseket német Leopard harckocsik, az AK63-asokat hazai gyártmányú kézifegyverek váltják majd. Úgy tudjuk, mindkét fegyvernem modernizációja felmerült, de végül elvetették az ötletet a döntéshozók.

Benkő Tibor kitért arra is, hogy vannak is és lesznek is még fejlesztések Magyarországon a fegyvergyártást illetően, hogy a térség meghatározó haderejét tudják létrehozni. Erről a témáról legutóbb itt írtunk:

