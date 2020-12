Rohamtempóban fegyverkezik a világ, a nagyágyúk pedig rommá keresik magukat rajta

A 25 legnagyobb fegyvergyártó vállalat összesen 361 milliárd dollárnyi hadianyagot adott el tavaly, ez 8,7%-os emelkedés a 2018-os számhoz képest – derül ki a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) legfrissebb adataiból. Továbbra is az Egyesült Államokban működik a világ öt legnagyobb fegyvergyára árbevétel szempontjából, de felkerültek a térképre tavaly már közel-keleti cégek is.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Újabb rekordév a fegyvereladásban

A 2010-es évek elején világossá vált, hogy naiv dolog volt feltételezni, hogy a Szovjetunió összeomlásával vége a történelemnek, hiszen az évtizedben számos fegyvers konfliktus indult, kezdve az arab tavasz háborúitól az orosz-ukrán helyzeten keresztül egészen az idei Hegyi-Karabah konfliktusig. A fegyverkezésért felelős döntéshozók világszerte gőzerővel vásárolni kezdték a hadianyagot és dollár százmilliárdokat csúsztattak a legnagyobb fegyvergyárak zsebébe.

A SIPRI frissen kiadott adatai szerint 2019-ben a top 25 fegyvergyár fegyverértékesítésből szerzett bevétele már ötödik éve döntött rekordot: 360,8 milliárd dollárnyi árbevételre tettek szert ezek a cégek pusztán fegyverek értékesítéséből.

Ez a szám a 2018-as értékhez képest 8,7%-os emelkedést jelent és a 2014-es érték mintegy 141,6%-a.

A top 5 fegyvercég még mindig amerikai

2019-ben is amerikai volt mind az öt legnagyobb fegyvercég fegyvereladásból szerzett árbevétel alapján, az első helyet már évek óta a Lockheed Martin foglalja el. Az eredmény nem meglepő, hiszen a világ legdrágább vadászgépei közül többet is, mint az F-35 Lightning II vagy az F-22 Raptor, a Lockheed Martin gyárt.

A Lockheed Martin csak tavaly 53,2 milliárd dollárt keresett haditechnikai eszközök értékesítéséből, ami a tavalyi érték mintegy 112,6%-a.

A dobogó második helyét – ahogy tavaly is – a Boeing foglalta el, majd a Northrop Grumman következett.

A top 5 cég 168 milliárd dollárért adott el fegyvereket tavaly, ami a 2018-as értékhez képest majdnem 10%-os emelkedés.

A kínaiak is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki

Az árbevétel alapján meghatározott piac több mint 61%-át amerikai cégek alkotják, de azért nem abszolút az Egyesült Államok dominanciája a top25-ben. A második helyen a kínai cégek állnak, ezek a piac mintegy 15,7%-át uralják, őket követik a brit, majd francia vállalatok. Érdemes megjegyezni, hogy Oroszország csak az ötödik helyre fért be, német cégek pedig egyáltalán nem szerepel a listán.

Az oroszokat azért előzték a britek és a franciák, mert mindkét ország számos drága fegyverrendszert exportált olyan országokba, mint India vagy a Közel-Kelet NATO-barát országai, illetve Oroszországban sok kisebb cég osztozik a piacon, melyből kevés fért be a top25-be. Hasonló a helyzet Németországban is, ahol sok kisebb vállalat osztozik a piacon (több közülük magyar jelenléttel is rendelkezik, mint a Krauss-Maffei Wegmann, a Dynamit Nobel vagy a Rheinmetall), a legnagyobb védelmi céget, az Airbust pedig a transz-európai kategóriába sorolta a SIPRI. Ez a cég önmagában 3,1%-os szeletet hasít ki a piacból.

Érdemes megjegyezni, hogy először a modern történelemben egy közel-keleti cég is felkerült a toplistára az Emírségekből származó EDGE Group képviseletében.

A legnagyobb öt USA-n kívüli fegyvergyárból egyébként három kínai. A legnagyobb amerikán kívüli fegyvergyár, az Aviation Industry Corporation of China (AVIC) elsősorban vadászrepülőgépeket és helikoptereket gyárt: az ő termékük a Csengdu J-20-as, Kína ötödik generációs vadászgépe. Állítólag a cég több technológiai vívmányt is egy az egyben kilopott az amerikai JSF-programból hackerek segítségével; e program produktuma volt az F-35-ös vadászgép is, amely X-35-ös projektnév alatt versenyzett a Boeing modelljével.

Címlapkép: F-35-ös a USS Nimitz hordozó fedélzetén. Kelly M. Agee/U.S. Navy via Getty Images