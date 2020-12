Koronavírus: teljes lezárás jön a németeknél, itthon talán tetőzik a járvány

Továbbra is tombola koronavírus-járvány a világban, hiszen egy nap alatt 680 ezer új fertőzöttet azonosítottak, így már 68,9 millió embernél igazolták a betegséget. Közülük 1,57 millióan már sajnos elhunytak, 44,4 millióan meggyógyultak. A járvány második hulláma minden eddiginél nagyobb nehézséget okoz Európa-szerte is, az egészségügyi rendszerek hatalmas terhelés alatt állnak még úgy is, hogy sok országban már hetek-hónapok óta egyre szigorúbb korlátozások vannak, de a jelek szerint ez például Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában nem elég. Angela Merkel német kancellár ugyanis szerdán szenvedélyes beszédében azt mondta : teljes lezárásnak kell jönnie, mivel nem elég a részleges lezárás, így december 24-től legalább január 10-ig a mindennapi élethez nélkülözhetetlen üzletek kivételével fel kell függeszteni a kiskereskedelem és a szolgáltatási ágazat működését. Ez gyakorlatilag a tavaszi legsúlyosabb lezárási intézkedésekkel azonos. A friss adatok alapján idehaza sem enyhül érdemben a járvány, egy hónappal a kijárási korlátozások életbe lépése után sem, így a karácsonyi ünnepek körül nagy fegyelmezettség kell majd a magyar lakosságtól is. Friss híreink a koronavírus-járvány témájában.