Élenjáró izraeli technológiát tartalmazó Rheinmetall-radarokat vásárol Magyarország

Élenjáró izraeli technológiát tartalmazó, ELM-2084 típusú radarokat vásárol a Rheinmetall Canada vállalattól a Magyar Honvédség. Ipari együttműködés kíséri a harcban kipróbált lokátorok beszerzését - írja a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos irodája friss közleményében.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

ELM-2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítő radarok beszerzéséről írt alá ma szerződést a Honvédelmi Minisztériumban Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és Stéphane Oehrli, a Rheinmetall Canada Inc. elnök-vezérigazgatója – jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága.

Az izraeli IAI ELTA cég aktív fázisvezérelt (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség régi szovjet P-37, PRV-17 és SZT-68U típusú rádiólokátorait váltják le. A hazai légtérellenőrzésben három évtizede ez az első nemzeti keretben megvalósuló radarbeszerzés, melynek eredményeként a magyar légierő 2022-től kezdve élenjáró és harcban kipróbált technikát használhat.

A gyorsan áttelepíthető ELM-2084-esek réskitöltő illetve mobil radarként szolgálnak, valamint a légvédelmi rakéta csoportosításokat is ellátják információval. Korszerű kialakításuk révén tüzérségi felderítő lokátorként is működhetnek, beszerzésük a szárazföldi erők tüzérképességének fejlesztését is szolgálja.

A beszerzés kapcsán ipari együttműködés is megvalósul a felek között – erre vonatkozóan Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos és Stéphane Oehrli, a Rheinmetall Canada Inc. elnök-vezérigazgatója írt alá egyetértési nyilatkozatot. Ennek értelmében részleges magyar gyártással indul a program, majd a teljeskörű készre szerelés is Magyarországon fog történni. Az együttműködés kutatás-fejlesztési programokat is tartalmaz, amelynek eredményeként további termékeket szánunk a világpiacra.

Címlapkép: ELTA EL/M-2084 MMR antenna Izraelben. Fotó: United States Missile Defense Agency / Wikimedia Commons