Rendkívüli autóipari bejelentés: elektromos autók gyártása kezdődik a kecskeméti Mercedes-gyárban

Négy beruházást jelenthetek ma be - nem is akármilyeneket - összesen 64 milliárd forint értékben. Közülük a legnagyobb a kecskeméti Mercedes-gyár jelentős bővítése, melynek köszönhetően a vállalat megkezdi - hazánkban elsőként - tisztán elektromos autók gyártását - írta ma reggel Szijjártó Péter hivatlaos Facebook-oldalán. Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary gyárigazgatója elárulta azt is az eseményen, hogy a kompakt Mercedes-Benz EQB gyártása indul el Kecskeméten jövő ősszel.