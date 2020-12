Kína meg fogja érezni az Ausztráliával zajló kereskedelmi háborút

Ahogy egyre romlik a kapcsolat Ausztrália és Kína között, elemzők szerint az ázsiai országnak el kéne gondolkodnia a diverzifikáción az egyik legfontosabb nyersanyag beszerzésében, amelytől Kína gazdasága jelentősen függ.

Kína a fém előállításához használt vasérc 60%-át Ausztráliából vásárolja, és erősen függ a nyersanyagtól, mert Kína világelső acélgyártásban. Az egyéb termékkereskedelem már áldozatává vált a romló kínai-ausztrál kapcsolatoknak, Peking ugyanis adókkal sújtott ausztrál termékeket, például a bort és az árpát. A két ország viszonya azután romlott meg, miután az ausztrálok nemzetközi vizsgálatot sürgettek a koronavírus eredetéről.

Kína viszont nem hozott szankciókat az ausztrál vasércimportra, amely elemzők szerint azt mutatja, hogy az ausztrál vasércnek nincs alternatívája. Ausztrália világelső vasérc-kitermelésben.

Peter O’Connor, a Shaw and Partners fémekkel foglalkozó elemzője a CNBC-nek azt mondta, hogy Kínának el kell gondolkodnia a vasércimport diverzifikálásán. A szakértő szerint az egyik ilyen alternatíva Brazília lehetne, amely a második legnagyobb vasérckitermelő ország a világon. Brazíliában viszont egy bányában bekövetkező katasztrófa miatt tíz helyen is felfüggesztették a kitermelést, és az ország azóta nem tudja a kitermelését a 2018-as szinten teljesíteni. Kína kereslete viszont nőtt a vasérc iránt az elmúlt időszakban, és ez felverte a nyersanyag árát is. Kína már nagyrészt kilábalt a koronavírus-válságból.

O'Connor szerint azonban további lehetőségek vannak Kína előtt: mégpedig az afrikai Guinea, ahol Kína korábban több beruházását is végrehajtott. Az országban van ugyanis a világ legnagyobb vasérc-lelőhelye, de eddig még nem kezdték meg a termelést. A Reuters korábban beszámolt róla, hogy Kína beruházásokat tervez az acéllelőhelybe, és egy kínai konzorcium 14 milliárd dolláros állami megrendelést is elnyert a projekthez.

