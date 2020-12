Az ünnepi készülődés az adathalászok vadászterepe is

A Social engineering olyan hekkertámadás, amelynek keretében rávesznek valakit fontos adatok megadására, amelyekkel aztán visszaélnek. A járvány komolyan hozzájárult az ilyen támadások terjedéséhez, mert az aggodalom, az online vásárlás és a távmunka remek lehetőségeket teremt az átverésre. Karácsony előtt a vásárláshoz köthető módszerekre kell kiemelten figyelni - írja elemzésében Tanos Áron, a KPMG Cyber Biztonsági Laborjának operációs vezetője.

A social engineering olyan hekkertámadás, amiben a megtévesztett internethasználó önként és dalolva ad ki fontos információkat – jelszavakat, kódokat, hozzáféréseket – a megtévesztőnek. A megtévesztés a leggyakrabban tömegesen és e-mailben történik, de vannak kifinomultabb módszerek is. Az ilyen megkeresés legáltalánosabb közös jellemzője, hogy gyors cselekvésre – az adatok mielőbbi megadására – buzdítják az embert, azt sugallva, hogy nincs sok ideje elkerülni egy komolyabb problémát, vagy kihasználni egy lehetőséget.

Az e-mail azonban – bármennyire is látszódjon hivatalosnak, akárhogy hasonlít külső megjelenésében egy konkrét cég, bank, hatóság megjelenésére – valójában egy hackertől származik, a link egy hamis webhelyre vezet, amelynek egyetlen feladata, hogy eltárolja az általunk megadott hitelesítő adatokat. Ezeket később felhasználják a bankfiókunk, levelezésünk vagy a céges hálózatok feltörésére.

A leggyakoribb kikerülő, leginkább vadászott adatok:

Hitelesítő adatok (jelszavak, felhasználónevek, PIN-kódok) Személyes adatok (név, cím, e-mailcím) Belső céges adatok (értékesítési előrejelzések, termékfejlesztési tervek) Orvosi adatok (kezelési információk, biztosítási kárigények) Bank (számlaszámok, hitelkártya-információk)

A Cybersecurity Ventures friss becslése szerint a kiberbűnözéshez kapcsolódó költségek a 2015-ös 3 milliárd dollárhoz képest 2021-re duplázódnak, és 2025-ben átlépik a 10 milliárd dollárt a világon. Összehasonlításként, az Egyesült Államok GDP-je ennek az összegnek a kétszerese. A RiskIQ statisztikája szerint globálisan az adathalász támadások miatti veszteség 17.700 dollár percenként, azaz 25.488.000 dollár minden nap, vagyis mintegy 7,5 milliárd forint.

Jó, ha tudjuk azt is, hogy a Symantec becslése szerint

minden 13. weblap megnyitása kártékony oldalra vezet, és a világban elküldött összes email levél 55 százaléka spam.

Ezek természetesen nagyrészt vállalati károk, de nincsenek biztonságban a magánszemélyek sem, és a mostani helyzet sajnos a hekkerek malmára hajtja a vizet.

Az adathalászat egyik tipikus módja a beetetés (Baiting). Ennek lényege, hogy a támadó úgy tesz, mintha valami vonzó lehetőséget kínálna. Ez általában valamilyen kedvező árú termék, de lehet ingyenes letöltési, meccsnézési lehetőség, vagy egészségügyi tanácsadás is. Ezeknek kiváló táptalajt ad a Covid-19 járvány, mivel ennek kapcsán merőben új élethelyzetben találtuk magunkat, ami sok bizonytalanságot és aggodalmat okoz az embereknek, a beetetés pedig éppen ezt a sebezhetőséget használja ki. Karácsony közeledtével a beetetéses támadások az ajándékozási hullám miatt is megszaporodnak, ezekben a hetekben pedig mindezek a hatások összekapcsolódnak a távmunkával, és az online vásárlás kényszerével.

Az elkövetők módszerei is finomodnak, és új támadás típusok is megjelennek. A világjárvány csúcspontján a levelek és csomagok kézbesítéséért felelős szervezetek siettek értesíteni a címzetteket az esetleges késésekről. Ilyen típusú e-maileket kezdtek el hamisítani a csalók, az áldozatokat egy melléklet megnyitását kérték, hogy kiderítsék a raktár címét, ahol átvehetik a sikertelenül kipostázott csomagokat. A csalók által használt másik viszonylag eredeti módszer egy üzenet, amely a postai nyugta kis képét tartalmazta. A csalók arra számítanak, hogy az érdeklődő címzett lementi a mellékletet (amely ugyan tartalmazta a névben a „JPG” szót, de futtatható formátum) és megnyitják.

A járvány miatt többször kerülünk interneten keresztül kapcsolatba a bankunkkal is, és a csalók ezt is kihasználják.

A bankunk arculati elemeit mutató e-mailekben különféle előnyöket és bónuszokat kínálnak a hitelintézetek ügyfeleinek. A felhasználók által kapott e-mailek utasításokat vagy linkeket tartalmaztak, ami megnyitás esetén további részleteket ígért az előnyökről a felhasználónak. Ennek eredményeként, a sémától függően, a csalók hozzáférést kaphatnak a felhasználók számítógépéhez, személyes adataikhoz vagy a különböző szolgáltatások hitelesítési adataihoz.

De nemcsak a mi személyes forgalmunk nő meg járvány idején, csúcsra járnak a céges ügyfélközpontok is, ami növeli az ott elkövetett hibák lehetőségét. Leterheltek a telefonszolgáltatók is, és ez alkalmat ad a SIM-kártya cserés támadásokra is. Ez úgy történik, hogy a támadó kapcsolatba lép a mobilszolgáltatóval, és sikeresen meggyőzi a telefonközpont alkalmazottját arról, hogy az áldozat beszél. Ehhez olyan adatokat használ fel, amiket előző szivárgásokból, korábbi adathalászatból vagy a közösségi hálókon nyilvánosan osztunk meg. A támadó ezekkel az információkkal azonosítja magát és eléri, hogy az ügyintéző az ő SIM-kártyáját kapcsolja össze a mi telefonszámunkkal. Ezután az összes bejövő hívásunk és szöveges üzenetünk az ő telefonjára érkezik. Ezek közé tartoznak sajnálatos módon az elfelejtett jelszavak helyett küldött újak, vagy a banki tranzakciók ellenőrző kódjai is, vagyis ez a visszaélés nagyon komoly közvetlen kárt okozhat.

Tippek felhasználóknak:

Ne nyissunk meg megbízhatatlan forrásokból származó e-mailekben semmilyen linket vagy mellékletet! Legyünk éberek a mellékletek megnyitásakor, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy az e-mailt valaki ismerőstől kaptuk. Ha bizonytalanok vagyunk, kérdezzük meg a feladót! Vigyük az egérmutatót az URL fölé, hogy előzetesen ellenőrizhessük az esetleges elírási hibákat vagy a rossz domaineket. Ha még mindig nem vagyunk biztosak, ne kattintsunk rá! Ha egy e-mail úgy néz ki, mintha ismerős küldte volna, de értékes céginformációkat vagy pénzügyi tranzakciókat kér, sürgősen ellenőrizzük még egyszer az e-mailcímet, és kérdezzünk rá a feladónál. Ne hagyjuk, hogy megtévesszenek minket a feltűnően kedvező ajánlatok! Legyünk óvatosak a közösségi médiával szemben – Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mennyi személyes adatot osztunk meg? Ne bízzunk meg vakon mindenkiben, aki arra kér, hogy kattintsunk olyan a linkekre, amelyek kedvezményeket, tanácsokat és híreket kínálnak Győződjünk meg róla, hogy megbízható hírforrásokat és hivatalos egészségügyi webhelyeket használunk a legfrissebb hírek, információk és tanácsok megkereséséhez. Mindig erős jelszót, de még inkább jelszavakat használjunk. Ne féljünk kérdéseket feltenni és jelenteni, ami gyanúsnak tűnik.

Miért idétlenek a pénzt kicsaló levelek?

Mindenki ismeri azokat az átverős leveleket, amik rettenetes magyarsággal akarnak csőbe húzni valamilyen nyeremény, távoli örökség, vagy váratlan pénzeső kapcsán. E levelek megfogalmazása annyira megmosolyogtató, hogy a levelet kapók rendszeresen posztolják is őket a közösségi médiában. Nos, a csalók egyáltalán nem estek a fejükre: e levelek látványosan rossz megfogalmazása éppen azt a célt szolgálja, hogy megkapói közül tényleg csak a legóvatlanabbak jelentkezzenek a feladónál a „nyeremény” reményében. Velük nem kell majd annyit bajlódnia a csalónak, mint óvatosabb embertársaikkal kellene. Ez tehát valójában egy szűrő, ami a bizonyos tájékozottsági szint feletti áldozatok távoltartására szolgál.

A szerző a KPMG Cyber Biztonsági Laborjának operációs vezetője.

Címlapkép: Getty Images