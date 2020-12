A láthatatlan tábornok kerülhet a Pentagon élére - Sokan aggódnak Joe Biden jelöltje miatt

A koronavírus elleni vakcinák szétosztásának jelentős logisztikai kihívására is hivatkozik Joe Biden leendő amerikai elnök, hogy miért az amerikai csapatok Irakból történő 2011 végi kivonulását levezénylő Lloyd Austint jelölte a védelmi minisztérium élére, aki, ha átmegy a szenátusi jóváhagyáson, a Pentagon első afroamerikai vezetője lesz. A jelölést bírálók kifogásolják, hogy Biden egy, a közel-keleti térségben jártas volt tábornokot jelöl védelmi miniszternek, miközben szerintük az USA számára a fő fenyegetést Kína jelenti.

Ő az a személy, akire jelen pillanatban szükségünk van – indokolta Joe Biden leendő amerikai elnök a The Atlantic magazinban megjelent írásában, hogy miért Lloyd Austin nyugalmazott négycsillagos tábornokot jelölte a védelmi minisztérium élére. A „jelen pillanat” alatt pedig Biden az eddig közel 350 ezer amerikai életét megkövetelő koronavírus-járvány elleni küzdelmet érti, amelynek kezelése a legsürgetőbb kihívást jelenti majd az új elnöki adminisztráció számára. A következő védelmi miniszternek azonnal egy hatalmas logisztikai műveletet kell megvalósítania a vakcinák elosztásának elősegítése érdekében – emelte ki ezzel kapcsolatban Biden. Majd jelezve, hogy erre Austint tartja a legalkalmasabbnak, kiemelte:

a 67 éves volt tábornok az amerikai hadsereg elmúlt hat évtizedének legnagyobb logisztikai műveletét irányította az Irakból történő kivonuláskor. Döntő szerepet játszott 150 ezer amerikai katona hazavezénylésében

– tette hozzá.

Austin ugyanis 2010 szeptembere és 2011 vége között az Irakban állomásozó amerikai csapatok parancsnokaként szolgált, így ő felelt az Irakból történő, 2011 decemberében záruló kivonulásért is. E megbízatása előtt 2008 februárjától az iraki nemzetközi hadtest parancsnoka volt, ami a mintegy 150 ezres koalíciós erők műveleteinek irányítását jelentette. Az iraki kivonulás után 2012 januárja és 2013 márciusa között a vezérkari főnök helyettese volt, majd az amerikai hadsereg közel-keleti és közép-ázsiai térséget lefedő középső parancsnokságának (Centcom) vezetőjeként szolgált 41 évig tartó katonai pályafutásának végéig, 2016 márciusáig.

Az Austin jelölését indokló írásában Biden kiemelte: az Obama-adminisztráció alelnökeként az ő feladata volt az amerikai csapatok Irakból történő kivonulásának felügyelete, így mind a Fehér Ház műveleti termében (Situation Room), mind terepen személyesen sok órát tanácskozott Austinnel, ami során volt alkalma meggyőződni Austin kvalitásairól, amelyek Biden szerint alkalmassá teszik arra, hogy a jelenleg tapasztalható kihívásokkal megküzdjön.

A Biden és Austin közötti kapcsolatot erősíti az is, hogy Biden egyik fia, az agydaganatban 2015-ben elhunyt Beau Biden 2008 és 2009 között jogi területen Austin vezetése alatt szolgált Irakban. Beau Biden és a gyakorló katolikusnak számító Austin a legtöbbször egymás mellett ültek a vasárnapi miséken, és Beau Biden iraki szolgálatát követően is tartották egymással a kapcsolatot.

Austin Centcom-parancsnoki időszakára esett az Iszlám Állam (ISIS) szíriai és iraki térhódítása. Az ISIS 2014 júniusában Moszulban kiáltja ki kalifátusát. Ezt követően Austin vezetésével indul el az Iszlám Állam visszaszorítását célzó amerikai katonai stratégia megvalósítása. Felróják neki, hogy nem látta előre az Iszlám Állam térnyerését, és azt, hogy korábban egyszerűen csak „szalmalángnak” nevezte az ISIS-t. Egy 2015-ös szenátusi meghallgatáson a törvényhozók igencsak támadták Austint, miután elismerte, hogy a mérsékelt szíriai ellenzéki harcosok kiképzésére vonatkozó 500 millió dolláros program csupán maroknyi harcos kiképzését érte el.

Egy jogi akadályt le kell küzdeni Austin kinevezéséig

Austin jelölésének szenátusi jóváhagyása nem biztos, hogy zökkenőmentes lesz, ugyanis az amerikai törvények szerint – a hadsereg feletti polgári ellenőrzés biztosítása érdekében – egykori katona csak úgy lehet védelmi miniszter, ha már hét éve kilépett a seregből.

Austin azonban csak négy éve szerelt le.

Ilyen esetben a kongresszus felmentést adhat a jogszabályi előírás alól, ahogy azt történt Donald Trump első védelmi minisztere, James Mattis esetében, akinek jelölésekor szintén csak négy év telt el a hadseregtől való távozása óta. Mattis előtt még egy miniszter esetében adott felmentést a kongresszus, még 1950-ben George Marshall számára.

Emiatt bírálatok érik Bident nemcsak jogvédő szervezetek, hanem a kongresszus demokrata tagjai köréből is, akik azt is kifogásolják, hogy Austin jelenleg a védelmi minisztériumnak beszállító cégnél tölt be vezető tisztséget. A volt tábornok ugyanis a hadseregtől való távozása után azonnal, 2016 áprilisában a Raytheon Technologies igazgatótanácsának tagja lett, amely a Pentagon egyik legnagyobb beszállítója. Emellett a nyugalmazott tábornok a Pine Island Capital befektetési cég partnere is, amely több kisebb, a Pentagonnak beszállító céget vásárolt meg. Továbbá 2017 szeptembere óta tagja Amerika legnagyobb acélgyártó cége, a Nucor igazgatótanácsának is, amely a Politico szerint legalább két, a Pentagonnak beszállító céget (Oshkosh Defence, illetve Huntington Ingalls Industries) lát el acéltermékekkel. Austin emellett az egészségiparban is megvetette lábát, miután 2018 májusában a Tenet Healthcare igazgatótanácsának tagja lett.

Egyáltalán nem ritka, hogy a védelmi minisztérium élére kerülő személyek korábban olyan cégeknél töltöttek be pozíciókat, amelyek a Pentagon beszállítói. Trump első védelmi minisztere, a szintén négycsillagos nyugalmazott tábornok, James Mattis a General Dynamics igazgatótanácsának tagja volt, míg az idén novemberben posztjáról távozott Mark Esper pedig annak a Raytheon Technologies-nek volt vezető lobbistája, ahol Austin jelenleg igazgatótanácsi tag. A 2019-ben az ügyvezető védelmi miniszteri posztot betöltő Patrick Shanahan pedig a Boeingnél látott el vezető pozíciókat.

Ezen úgynevezett forgóajtó jelenség – vagyis a fontos állami beosztások, illetve az azokhoz kapcsolódó magáncégek vezető posztjai közötti átjárás – miatt korábban a demokraták részéről sok bírálat érte a Pentagont, és emiatt most is elhangzanak olyan vélemények a demokrata párton belül, hogy ebből a szempontból nem szerencsés Austin jelölése az amerikai kormányzat legnagyobb szervezetének élére, amely 2,8 millió embert – köztük 2,15 millió katonát – foglalkoztatva több, mint 700 milliárd dolláros költségvetéssel rendelkezik.

Austin első afroamerikaiként kerülhet a Pentagon élére

Biden stábja azonban azzal számol, hogy ha lesz is pár demokrata, aki majd nem támogatja Austin kinevezését, a kongresszus majd megadja a kinevezéshez szükséges felmentést a jogszabályban szereplő hét év helyett csak négy éve leszerelt Austin számára, majd a szenátus is jóváhagyja a kinevezést. Ezt elsősorban arra alapozzák, hogy kevesen lesznek, akik végül voksaikkal akadályoznák meg Austin történelmi jelentőségű kinevezését, hisz az USA történetében először kerülne afroamerikai a Pentagon élére. Nem ez lenne az első tisztség, amelyet Austin első afroamerikaiként foglalhat el. Ő volt ugyanis az első fekete tábornok, aki egy harcoló hadosztályt, illetve hadtestet, majd egy egész hadműveletet irányított. Továbbá ő volt az első afroamerikai, aki a vezérkarifőnök-helyettesi, illetve a Centcom parancsnoki tisztségéig eljutott. Austin a 200. amerikai, aki eljutott a négycsillagos tábornoki rangig, viszont csak a hatodik afroamerikai, aki elérte ezt a titulust.

Austin egy olyan időszakban kerülhet a Pentagon élére, amikor az amerikai hadsereget még mindig sok bírálat éri amiatt, hogy nem küzd eléggé a soraiban tapasztalható rasszizmus ellen, amely kérdés a George Floyd halálát követő, a feketékkel szembeni rendőri túlkapásokkal, illetve általában a rasszizmussal szemben tiltakozó tüntetéssorozatok óta fokozott figyelmet kapott. Austin jelölésével így Biden azokra a hangokra is reagál, amelyek szerint az amerikai hadsereg vezetésében nagyobb teret kell kapnia a faji sokszínűségnek. A hadsereget – amelynek felső vezetése jórészt fehérekből áll – ugyanis gyakran éri az a kritika, hogy nem segíti kellőképpen a feketék előremenetelét a katonai ranglétrán.

Austin katonai pályafutása során jellemzően kerülte a nyilvánosságot, ódzkodott attól, hogy katonai kérdésekről beszéljen a széles közvélemény előtt, így csak a legritkább esetben jelent meg sajtótájékoztatókon.

Emiatt Austint „láthatatlan” vagy „csendes” tábornoknak is nevezték.

Biden stábja a választási kampányban viszont azt ígérte, hogy helyreállítja az elnöki adminisztráció és a sajtó között, a Trump-kormányzat alatt megtépázott kapcsolatokat. Austin a napokban meg is jelent a Twitteren, hogy minél jobban bemutathassa magát a közvélemény előtt, amire a kongresszusi szavazások előtt nagy szüksége is van.

Békülékenyebbé válhat a Kínával szembeni politika

Austin jelölésének geopolitikai vonatkozásai miatt is érték bírálatok Bident. A The Japan Times például azt írta, hogy „két szó feltűnően hiányzik a jelölést indokló Biden-írásból: Kína és az indiai- és csendes-óceáni térség”. A lap szerint ez vészjósló üzenetet küld az USA térségbeli szövetségesei, így India, Ausztrália és Japán számára a Kínával szembeni jövőbeni amerikai politika változásáról, miszerint az Biden alatt kevésbé lesz határozott és konfrontatív Pekinggel szemben.

Az először Abe Sindzó volt japán kormányfő által bevezetett indiai- és csendes-óceániai térség kifejezést a Trump-adminisztráció is használta a térségre vonatkozóan szemben az Obama-kormányzat által alkalmazott ázsiai és csendes-óceáni térség kifejezéssel szemben. Peking szerint az indiai- és csendes-óceáni térség kifejezésnek Kína-ellenes éle van. A kínai vezetés szócsővének tekinthető Global Times – amely Austin kinevezését üdvözölte, mint ami a kínai-amerikai feszültségek enyhülését okozhatja – már novemberben azt írta, hogy Bidennek el kellene hagynia az indiai- és csendes-óceáni térség kifejezést. Biden kritikusai szerint így nem véletlen, hogy a leendő amerikai elnök, illetve Austin is az új védelmi miniszter személyére vonatkozó december 8-i bejelentés után nem sokkal már megnyilatkozásaikban a Pekingnek tetsző ázsiai és csendes-óceáni térség kifejezést használta.

A Center for Strategic and International Studies think tank Kínával foglalkozó szakértője, Bonnie Glaser is úgy látja, hogy Austinnak az Iszlám Állam megfékezése során szerzett tapasztalatai nem azok, amelyekre szükség van az „indiai- és csendes-óceáni térségben” jelentkező fenyegetések kezelésénél.

Japánban és Ausztráliában is aggódnak

Kína-politikájával kapcsolatban Biden eddig nem túl sok mindent árult el, bár azt közölte, hogy az USA szövetségesi rendszerének újjáépítésére és koalíciók létrehozására fog törekedni, hogy megfékezzen bármilyen rosszindulatú kínai tevékenységet. Egyben azonban azt is világossá tette, hogy e téren kevésbé fog a katonai eszközökre támaszkodni.

Olyan vezetőkre van szükségünk, mint Lloyd Austin, aki érti, hogy a hadseregünk csupán egyik eszköze a nemzetbiztonságunknak (…) a haderő alkalmazása csak legvégső esetben jöhet szóba

– jegyezte meg a The Atlantic-ban megjelent írásában. Szakértők szerint Biden külpolitikai elképzeléseibe tökéletesen passzol Austin koncepciója a nagyhatalmak közötti kapcsolatról. A tábornok ugyanis gyakran hangoztatta a „stratégiai türelem” elvét, amikor azzal kapcsolatban fogalmazta meg szkepticizmusát, hogy az USA-nak keményebben kellene-e fellépnie Kínával szemben.

Michael O’Hanion, a Brookings Institute szakértője szerint bár Austin kiváló katonai vezető volt, azt érdemes vele kapcsolatban kiemelni, hogy legfőképpen a közel-keleti térséget ismeri. A szakértő úgy látja, hogy az új védelmi minisztert érő három fő kihívást azonban Kína, Oroszország és a technológiai, katonai modernizáció jelenti majd.

A Trump-adminisztráció Pekinggel szembeni erőteljes fellépése a kínai-amerikai kapcsolatokban évtizedek óta nem látott mélypontot idézett elő, amelynek vitás területei a külkereskedelemtől, a technológiai szektoron át a dél-kínai tengeri feszültségekig, illetve a koronavírus-járvány kérdéséig húzódnak.

Az USA térségbeli szövetségesei, illetve a Kínával szembeni erőteljes fellépést sürgető amerikai héják attól tartanak, hogy Biden békülékenyebb megközelítést fog majd alkalmazni Pekinggel szemben, ami majd hasonlít az Obama-adminisztráció Kína-politikájához. Ez pedig a félelmük szerint marginalizálja majd az USA régiós szövetségeseit, és háttérbe szorítja majd a Trump-adminisztráció Kínával szemben meghirdetett „stratégiai versenyét”. A The Japan Times szerint anonimitást kérő japán diplomáciai források már kifejezték aggodalmaikat azzal kapcsolatban, hogy a leendő amerikai kormányzat kevésbé lesz kész konfrontálódni Pekinggel, különösen most, hogy a járvány kezelése leköti Washington figyelmét.

Kotani Tetsuo, a Meikai Egyetem biztonságpolitikai szakértője szerint Biden külpolitikai csapata kinyilvánította már, hogy az amerikai-kínai versengést főként gazdasági és technológiai jellegűnek tekinti, nem katonainak.

Egy olyan személy jelölése védelmi miniszternek, aki nem jártas Kína és az indiai-csendes-óceáni térség ügyében, ezt a hozzáállást erősíti

– tette hozzá.

Japánhoz hasonlóan Ausztráliában is úgy látják szakértők, hogy nyugtalanító jelzéseket küld az USA térségbeli szövetségeseinek az, hogy Biden nem említette meg Kínát, illetve az indiai-csendes-óceáni térséget az Austin jelölését indokló írásában. Az ausztráliai U.S. Studies Centre külpolitikai és védelmi igazgatója, Ashley Townshend szerint ez olyan mintha, „a hidegháború idején nem tettek volna említést Európáról vagy a Szovjetunióról” egy új hadügyminiszter jelölésénél.

