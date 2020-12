Koronavírus: háromszor annyian haltak meg Oroszországban, mint amit a hivatalos adatok mutattak

Oroszországban több mint háromszor annyian haltak meg koronavírusban eddig, mint amit a hivatalos adatok mutattak. Az 55 ezer elhunyt helyett 186 ezer fő vesztette életét a vírus szövődményeinek következtében. Ezzel a világon a harmadik legtöbb áldozatot Oroszországban követelte a járvány.

Az autoriter-elnyomó rezsimekről sejteni lehet, hogy manipulálják a hivatalos koronavírusos adatokat. Sokszor nem azért kedvezőek a számaik, mert olyan jól védekeznének, hanem azért, mert a kormányok igyekeznek szebb képet mutatni a valóságnál. Oroszország ráadásul azon országok között van, amelyeknek a lebukást korábban sem sikerült elkerülniük, mert az adatközlések nem felelnek meg a Benford-szabálynak. Vagyis eddig is sejteni lehetett, hogy valószínűleg kézzel nyúlnak bele a számokba.

Most már nem csak a gyanú erős azzal kapcsolatban, hogy az ország furcsa számokat tesz közzé, hanem az idei évben elhunytak számából is világosan kiderült, hogy sokkal többen halnak meg koronavírusban, mint ahogy közlik. Oroszország mindeddig büszke volt arra, hogy mindössze 55 ezren haltak meg koronavírusban az országban, most azonban kiderült, hogy valójában 186 ezer emberről lehet szó novemberig. Ez abból derült ki, hogy a statisztikai hivatal közlése szerint idén novemberig 230 ezerrel többen haltak meg (többlethalálozás) Oroszországban, mint ahányan átlagosan meghalnak egy évben. A halálesetek több mint 80%-a pedig a koronavírushoz kapcsolódhat. Máshoz nem is igazán tud, hiszen a víruson kívül idén nem volt olyan egyéb körülmény, ami növelte volna a halálozást.

Alexei Raksha, az orosz statisztikai hivatal korábban távozott demográfusa azt mondta a múlt héten az AFP-nek, hogy az orosz koronavírus-statisztikába kézzel nyúlnak bele, vagyis a kormányzat direkt manipulálja azokat, hogy jobban nézzenek ki a számok. Szavai most megerősítést nyertek, és a 186 ezer elhunyt azt is jelenti, hogy az orosz halálozási ráta többszöröse annak, mint amit eddig a hivatalos adatok mutatták.

Vlagyimir Putyin orosz elnök büszkén hirdette mindeddig, hogy Oroszország a világ többi részéhez képest jobban meg tud birkózni a járvánnyal, és hatékonyabb az egészségügyi rendszer. Mindeközben az orosz kórházak a betegek folyamatosan növekvő számával és a túlterhelődéssel küzdenek. A mostani adatok azt mutatják, hogy Oroszországban sokkal súlyosabb a helyzet annál, mint ahogy Putyin elmondta korábban - csak nem igazán derülnek ki a turpisságok, hiszen a statisztika és média ellenőrzése (is) az ő kezében van.

Címlapkép: Getty Images