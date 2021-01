A két georgiai jelölt győzelmével a demokraták megnyerték a szenátust is

A déli Georgiában színesbőrű szenátort választottak, ami már önmagában is jelentős esemény. A demokrata politikusra (mint általában a demokratákra) ezúttal is a nagyvárosokban és vonzáskörzetükben szavaztak többen, míg a vidéki területeken republikánusok győztek. Warnock egyben felülmúlta Joe Biden teljesítményét is, ami alighanem a népes afrikai amerikai közösségnek tudható be.