A világ legnépszerűbb összeesküvés-elméletei már kezdenek kifejezetten veszélyessé válni

Megszámlálhatatlanul sok ember hisz világszerte teljesen alaptalan összeesküvés-elméletekben, némely ezek közül olyannyira népszerű, hogy már tettlegességre ösztönözte az embereket. A héten kirobbant Capitolium körüli zavargásokban például rengeteg konteó-hívő vett részt, több közülük a QAnonhoz köthető. Nézzünk párat a világ legnépszerűbb összeesküvés-elméletei közül, ha már ott tartunk, hogy közülük több is kezd kifejezetten veszélyessé válni.

QAnon

A Capitolium ostromának egyik legikonikusabb alakja ez a félmeztelen férfi, aki egy neves amerikai QAnon-hívő és Q Shaman művésznéven terjeszti az összeesküvés-elméletet. Fotó: Win McNamee/Getty Images

A QAnon egy elsősorban amerikaiak, azon belül is republikánusok közt népszerű összeesküvés-elmélet, egy 2020-as felmérés szerint a párt támogatóinak mintegy 33%-a hisz benne, ami akárhogy is nézzük, több millió embert jelent.

Az elmélet a 4Chan nevű anonim weboldalról indult, ahol valaki elkezdett arról posztolni, hogy egy Donald Trump elnökhöz közelálló, bennfentes személy és „felfedte,” hogy Trump valójában "titkos háborút vív az Egyesült Államokat irányító, sátánista, pedofil elittel". Ez a „Q” fedőnevű személy számos olyan dolgot „megjósolt”, ami nem vált valóra, például azt, hogy Hillary Clintonról terhelő bizonyítékok kerülnek elő, ami miatt elhagyja az Egyesült Államokat, John McCain lemond, Mark Zuckerberg távozik a Facebook éléről és hogy autóbombák robbannak majd Londonban. A tévedéseket azzal magyarázta „Q”, hogy „szándékos dezinformáció” volt, hogy az ellenségeit megtévessze.

Az elmélet lényege egyébként az, hogy "Q" feltétlen bizalmat építsen Trump elnökben, aki egy nagy „vihar” során készül eltávolítani az „Egyesült Államokat kezükben tartó bűnös elitet.” A „vihar” eredeti dátumát 2017-re jósolta „Q”, de semmi nem történt. Követői többnyire szélsőségesek, az FBI potenciális hazai terroristáknak tartja a csoportosulást. A Capitoliumot megostromlók közt számos Q-hívő volt, erre felvarrókból, zászlókból, ruhadarabokból lehet következtetni, a viking tetoválásokkal díszített, félmeztelen férfi is egy Q Shaman néven dolgozó influenszer, Jake Angeli.

„Q” a legtöbb szakértő szerint egyébként nem is egy ember, hanem egy érdekcsoport; azt nem tudni, hogy pontosan mi céllal hergelik az indulatokat.

A koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméletek

Lockdown-ellenes demonstráció Connecticutban. Fotó: John Moore/Getty Images

Jelenleg a világon talán egy olyan népszerű téma sincs az összeesküvés-hívők közt, mint a koronavírus. Napestig lehetne sorolni azt a sokféle, vadabbnál, vadabb teóriát, ami kering a Coviddal kapcsolatosan, nagy részük valamilyen szándékos, rosszindulatú tervet sejtet a világjárvány mögött. Csak hogy néhányat említsünk: vannak, akik szerint a koronavírust szándékosan terjesztették el, hogy az emberiséget egy „digitális rabigába” hajtsák, vannak, akik szerint a vírus / járvány nem létezik, pedig már lassan 2 millió ember halt meg, vannak, akik szerint a vakcinák veszélyesek / nem működnek, holott már több millió embert immunizáltak világszerte bármiféle negatív következmény nélkül.

A koronavírusos konteók főleg azért veszélyesek, mert gyengítik a vírus terjedése elleni védekezést. Sajnos minél tovább húzódik a járvány, annál több embertársunkat veszítjük el a fertőzés miatt, ezért is felelőtlenség a covidos konteók terjesztésében részt venni.

A Portfolio rendszeresen foglalkozik a koronavírussal kapcsolatos tévképzetek eloszlatásával és a hiteles információk továbbításával. A járvány létezik, a vakcina működik és fontos, hogy betartsuk a prevenciós előírásokat, hiszen életeket menthetünk meg vele.

5G

Felgyújtott 5G-torony Nagy-Britanniában. Fotó: Darren Staples/Bloomberg via Getty Images

A technológia fejlődésével párhuzamosan azok a hangok is megjelennek, akik úgy látják, az aktuális innováció életveszélyes vagy más kockázatokat hordoz; emlékezzünk csak arra, amikor a ’90-es, 2000-es években amiatt aggódtak az emberek, hogy a mikrohullámú sütő és a mobiltelefon használata rákot, mutációt okoz.

Most az 5G az összeesküvés-hívők vesszőparipája, sőt, vannak, akik még a koronavírus terjedését is összekapcsolták az új technológia megjelenésével, csak azért, mert Vuhan az 5G egyik korai adaptere volt. Néhányan tettlegességig mentek, Nagy-Britanniában tavaly több 5G-tornyot is felgyújtottak és a telepítésükkel megbízott szakemberekre támadtak.

Eddig semmilyen tudományos bizonyíték nem került elő arról, hogy az 5G veszélyes lenne, a koronavírus terjedéséhez pedig semmi köze. Egy rádióhullám nem képes légúti megbetegedést okozni.

A világot irányító titkos elit

A nyugati világ legbefolyásosabb szereplői tényleg szoktak találkozni évente egyszer, hogy az év fontosabb eseményeiről egyeztessenek, ez a Bilderberg-csoport. A kiszivárgott anyagok szerint szó sincs arról, hogy a világon egy sátánista diktatúrát akarnának kiépíteni, a társaság ráadásul még csak nem titkos. Itt épp tüntetők fogadják a találkozó egyik résztvevőjét. Fotó: Oli Scarff/Getty Images

Az, hogy a világot vagy egyes országokat egy titkos, rosszindulatú elit irányítja, a történelem egyik legöregebb összeesküvés-elmélete, a célcsoport pedig mindig más. Sajnos a történelem folyamán számos példa volt arra is, hogy háborúig, népirtásig fajult egy-egy ilyen elmélet, miután mainstream politikusok is felkapták.

A modern időkben ennek az elméletnek az egyik legnépszerűbb iterációja az „Új Világrend” nevű konteó, melynek célja az ebben hívők szerint az, hogy az emberiséget egy titkos társaság nyílt diktatúra alá hajtsa. Arról, hogy ez milyen módon, milyen végeredménnyel, milyen céllal valósul ez meg, eltérnek a konteósok véleményei, de gyakori elemek a tömeges megfigyelés, az "oszd meg és uralkodj" taktika emlegetése, háborúk és népírtás, mint végkimenetel, netán az emberiség Sátán, démonok, űrlények bevonása is az elméletekbe.

Abban, hogy a világot egy titkos, szűk elit irányítja, megszámlálhatatlanul sok ember hisz. Amerikában komplett csoportosulások léteznek, amelyek készülnek a "titkos elit" elleni harcra, fegyvereket és élelmet halmozva maguknak. Sok politikai szemlélő aggódik amiatt, hogy a konteó tüzelte elitellenesség komplett társadalmakat destabilizálhat világszerte; az Egyesült Államokban különösen nagy problémává kezd fajulni, hogy más-más formában szélsőjobboldali és szélsőbaloldali mozgalmak is magukévá tették ezt az elméletet.

Laposföld

A Föld képe a Holdról. A képet az Apollo 11-es személyzete készítette. A laposföld-hívők szerint persze a kép hamisítvány / a Föld csak a halszem-hatás miatt tűnik gömbölyűnek / a Holdraszállás nem történt meg. Fotó: NASA/Newsmakers via Getty Images

Sokáig abban a hitben élt az emberiség számottevő része, hogy a Föld lapos, aztán a modern csillagászat és űrkutatás bebizonyította, amit már az ókori filozófusok is sejtettek: a Föld nem lapos, hanem gömb, pontosabban geoid alakú. Ellentétben a listán szereplő többi konteóval, a laposföldesek még nem követtek el semmilyen radikális megmozdulást, remélhetőleg ez így is marad.

Hiába a rengeteg bizonyíték; fotók, csillagászati vizsgálatok, tudományos kutatások, az internet-érában ismét föléledt a laposföld-hit. A laposföld-hívők egyik fő érve az, hogy „nem látszik a Föld íve” és hogy minden kép, ami ezt bizonyítja, igaziból csak hamisítvány vagy a kamerák „halszemhatásának” eredménye. Vannak, akik szerint valójában az északi és déli sarkkörök sem léteznek, hanem az egész óceánt egy nagy jégfal tartja helyben, másképpen lefolyna a víz a korongról, illetve egyesek úgy vélik, a Nap és a Hold kering valójában a Föld körül.

Bízunk benne, hogy hamarosan fejlődik annyit a technológia, hogy a laposföld-hívőknek lehetősége legyen meggyőződni saját szemmel is az igazságról, addig is, ezt a videót érdemes megnézni egy laposföld-konferenciáról:

Címlapkép: QAnon-hívők Portlandben. Stephanie Keith/Getty Images