Hamarosan az amerikai katonák is vadi új fegyvereket kapnak

Folyamatosan dolgozik az Egyesült Államok azon, hogy haderejének felszerelését modernizálja, 2017 óta több nagyszabású program is indult a hadsereg gyalogsági felszerelési elemeinek megújítására. A Military.com összeszedett 5 olyan fegyvert, felszerelési elemet, melyet néhány éven belül kézhez vehetnek az amerikai katonák.

Következő generációs kézifegyverek

Az Egyesült Államok hadserege modernizációs programot írt ki a jelenleg használatos M4 gépkarabélyok és M249 géppuskák lecserélésére, a program Next Generation Squad Weapon (vagyis következő generációs raj/osztagfegyver – NGSW) néven fut. A pályázaton három vállalat indult, a Textron Systems, a General Dynamics Ordnance, és a Sig Sauer, a kiválasztási folyamatnak 2022-re lehet eredménye. Az új fegyverek egy nagy innovációja, hogy 5,56 milliméteres lőszer helyett újfajta, 6,8 milliméteres lőszert használnak majd, rendszeresítésük a reguláris erőkön kívül a Rangereknél és különleges alakulatoknál is felmerült.

Új géppuskák

Az M2-es géppuska még 1933-ban, néhány évvel az Egyesült Államok második világháborúba való belépése előtt állt szolgálatba, de még mindig rendszerben vam. Fotó: Getty Images

Az M249-eseken kívül tervben van még az M240-es 7,62 milliméteres, illetve a lassan 90 (!) éve szolgálatban lévő, 12,7 milliméteres (.50-es kaliber) M2-es géppuska lecserélése is. Az új típus alapját valószínűleg szintén az NGSW-programból született géppuska adja majd, de felmerült egy .338 Norma Magnum lőszert használó típus használata is, melyet a tengerészgyalogság is rendszeresíthet. Az utóbbi projektből egyébként az M240-esnél jóval nagyobb hatótávolságú, pontosabb fegyver születhet, viszont 3-5 év lehet még, mire ennek a programnak eredménye lesz.

Géppuska-hangtompítók

Tavaly októberben kezdték meg egy teljesen újfajta géppuska-hangtompító tesztjét a Fort Benningben, a kísérletek során úgy találták, hogy a kiegészítő kellően strapabíró és megbízható. A korábbi hangtompítókkal az volt a baj, hogy nem bírták azt a hőterhelést, melyet egy M240-es géppuska sorozatban való elsütése produkál és egyszerűen szétolvadtak.

Itt egy M249-es géppuskán látható, hogy mi történik akkor, ha hangtompítót használunk hosszabb sorozatoknál:

Okosszemüveg

A Microsoft fejlesztett egy „okosszemüveget” az amerikai katonáknak, ami segíti őket a navigációban, a célzásban és a kommunikációban is, ez a találmány Integrated Visual Augmentation System (kb. integrált vizuális segítőrendszer – IVAS) névre hallgat. Kinézetre hasonlít egy katonai védőszemüveghez, viszont egy úgynevezett head-up displayt (kb. szem elé vetített kijelző - HUD) vetít a katona szeme elé, melyen hasznos taktikai információk találhatók. A találmány 2021-ben kerülhet rendszeresítésre.

Precíziós gránátvető

Ez a 2010-es videó még az XM25-ös korai változatáról készült, azóta átment pár ráncfelvarráson a típus, mégis kukázták.

A hadsereg majdnem egy évtizedet töltött azzal, hogy az XM25-ös precíziós gránátvetőt toldozgassa-foltozgassa, hogy az használható legyen a terepen is, és előtte még néhány évet azzal, hogy elődjét, az XM29 OICW-t rendszeresítsék. Végül mindkét projekt kútba esett, de a haderőfejlesztését felelős döntéshozók még mindig nem adták fel abbéli elképzelésüket, hogy egy következő generációs gránátvetővel szereljék fel a harcoló alakulatokat, mellyel hatékonyan, esetlegesen számítógépes tűzvezérlő segítségével lehet likvidálni ellenséges fegyvereseket fedezékek mögül. Az új projektnek 2028-ra lehet eredménye.

Címlapkép: amerikai katonák Koreában egy 2011-es hadgyakorlaton. Azóta az egyenruhájuk például már cserélődött. Fotó: Chung Sung-Jun/Getty Images