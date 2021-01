Súlyos hetek jönnek a brit járványhelyzetben, noha már az emberek ötöde áteshetett a betegségen

A hivatalos adatoknál már mintegy ötször többen áteshettek a koronavírus-járványon Angliában egy friss modellszámítás szerint és a neheze még hátravan, mert a felfutó járvány és halálozás miatt a kórházak extrám terhelés alá kerülhetnek a következő hetekben – rajzolódik ki a súlyos angliai helyzet brit lapokból. Az is érdekes, hogy egyes brit kormányzati tudósok szerint a pozitív kormányzati kommunikáció (itt a vakcina, hogyan halad az oltás) inkább rontja az emberek fegyelmezettségét, hogy betartsák a harmadik országos lezárás szigorú előírásait.

Egy friss, a halálozási számokból készített angliai modellszámítás szerint összesen már 12,4 millió ember áteshetett a koronavírus-fertőzésen, ami a teljes angol népesség bő ötöde és közben ötször annyi, mint amit a hivatalos fertőzési számok (2,4 millió fő) tartalmaznak – írja a The Guardian.

A The Times közben az országos orvosi vezető, Chris Whitty nyilatkozataira és Boris Johnson brit kormányfő vasárnapi kormányülésen elhangzott üzenetére hivatkozva azt írja, hogy a neheze még hátravan Angliában a járványkezelésnek, mert durván futnak fel a fertőzések (vasárnap megint 55 ezer főnél állapították meg) és így a halálozások is (563 fő, ami ötszöröse az egy héttel korábbi halálozásnak). Sőt a kormányzati modellszámítások szerint a halálozások naponta 2000 fő körülre is felfuthatnak, azaz soha nem látott extrém terhelés alá kerülhet az egészségügyi ellátó rendszer az előttünk álló időszakban.

A Politico londoni hírlevele szerint jelenleg már mintegy 2 millió britet beoltottak a koronavírus ellen és a kormány terve szerint február 15-re ezt 13 millió főre akarják feltornászni. Ez a gyors oltási növekedés pozitív érzéseket kelt az emberekben és hajlamosabbak áthágni a szigorú kijárási korlátozásokat, így rontják a harmadik országos lezárás sikerét – jelzi a lap kormányzati egészségügyi szakértőkre hivatkozva, ezért a brit médiában még többen fogják harsogni a következő napokban, hogy csak az menjen utcára, akinek feltétlenül muszáj.

