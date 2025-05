Hamarosan beindul a legújabb magyarországi akksigyár, jó sok fülöp-szigeteki munkás kell hozzá

Gőzerővel zajlanak a munkálatok Debrecenben, a CATL akkumulátorgyárában, ahol a főépület már elkészült, és jelenleg a gépesítés zajlik. Az éles cellagyártás a tervek szerint év végén indulhat, ehhez viszont 2000 főre lenne szükség, miközben jelenleg 650 teljes állású munkavállalójuk van. A munkaerő-kérdést a cég részben külföldről bérelt dolgozókkal oldja meg, már ebben a hónapban érkeznek a Fülöp-szigetekről munkások, míg év végére a számuk durván 500 főre, vagyis a tervezett létszám negyedére nőhet. A debreceni gyárat érintő legfontosabb aktualitásokról, az üzem európai szerepéről, és a külső környezet, beleértve a vámháború hatásairől beszélgettünk a CATL képviselőivel.

Hol tartanak most?

A kínai CATL debreceni akkumulátorgyárának építése előrehaladott állapotban van, a debreceni Déli Ipari Parkban épülő gyár főépülete elkészült, jelenleg a gépesítés, és a gyártósorok beszerelése, illetve beüzemelése zajlik - közölték a vállalat képviselői egy háttérbeszélgetésen.

A vállalat már 2024 szeptemberében elindította az akkumulátormodulok összeszerelését egy bérelt, 60 ezer négyzetméteres csarnokban, importált cellák felhasználásával. A cég szerint az első gyártósor májusban elérte a maximális kapacitást, és a júniusban a második gyártósor is beindul a bérelt épületben. Hogy a második gyártósor mikor éri el a maximális kapacitást, egyelőre bizonytalan, a vállalat közlése szerint a gyártás felfutását az ügyféligényektől teszik függővé.

A bérelt épületben csak modulösszeszerelés zajlik, miközben továbbra is az a cél, hogy a főépületben

2025-ben elinduljon az akkumulátorcellák gyártása, az eredeti terveknek megfelelően.

A cellagyár 105 hektáros területen épül, de opcionálisan 221 hektáros terület áll rendelkezésre a teljes beruházás számára. Az építkezés mellett jelenleg régészeti munkálatok is zajlanak, miközben már elkezdődtek egyéb földmunkálatok is.

A debreceni beruházás eredetileg bejelentett 7,3 milliárd eurós (3000 milliárd forintos) értékéből az első körben nagyjából egyharmad valósul meg, tehát a teljes beruházás értéke várhatóan meg fogja közelíteni az 1000 milliárd forintot az idei év végéig. Az állam adókedvezményt és támogatást is ígért a beruházáshoz, ezek megítélése azonban az Európai Bizottság jogköre, egyelőre még nem született döntés ezek biztosíthatóságáról.

A cél most az, hogy elinduljon a termelés a cellagyárban, de a vállalat képviselő szerint ehhez időben nagyon közel lehet a második ütemhez tartozó további építkezés, miután a tervezés előrehaladott fázisban van.

Az akkumulátorcellák tesztgyártása ősztől fog elindulni, majd nem sokkal ez után kezdődhet az éles üzem.

Párhuzamos gyártósorok vannak, az idei évben nagyjából az épület egyik felében lesz kész minden, a másikban még szerelnek, de azon belül is lesz olyan rész, ami már majdnem készen van - közölték a cég képviselői.

Az első ütemben a maximális kapacitás 40 GWh/év lesz, de a gyakorlataban valószínűleg ennél valamivel kevesebb. Ez a teljes projekt tervezett kapacitásának 40%-át teszi ki, hiszen a második és harmadik ütemek megvalósítása után érnék el a 100 GWh/év teljes kapacitást.

Ha meglesz a 100 GWh-s kapacitás, és feltételezzük az árak változatlanságát, akkor durva becsléssel maximum 3000 milliárd forintos lehet az éves árbevétel. Ezt a becslést viszont érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen erős az árverseny, az autógyártók le akarják vinni a költségeket, és az akkumulátorok ára is alapvetően lefelé mutató trendben van.

Nagy számba érkeznek a Fülöp-szigetekről dolgozni

Egy ekkora beruházásnál kardinális kérdés a munkaerő, különösen annak tükrében, hogy Debrecenben számos másik beruházás, például a BMW gyárépítése is zajlik a CATL-lel párhuzamosan.

A cég kommunikációja alapján az idei évben magasabb fokozatba kapcsolt a toborzási folyamat, mivel a cellagyártás évvégi beindulásához szükség van megfelelő mennyiségű munkaerőre. A vállalat képviselői szerint nagyjából 2000 főre lesz szükség a cellagyártás beindulásához év végéig, miközben jelenleg 650 főt foglalkoztatnak teljes állásban.

A toborzás folyamatos, nemcsak Debrecenben, és a város agglomerációjában, hanem országosan, illetve a határmenti területeken is hirdet a cég. Eközben folyamatosan érkeznek Kínából a munkavállalók, akik betanítják a magyar dolgozókat, főleg a gyártási területen.

A cég emellett közölte, hogy pilot projekt jelleggel más külföldi munkaerőt is igénybe fog venni, konkrétan a Fülöp-szigetekről fognak érkezni dolgozók májustól év végéig.

A tervek szerint májusban 50 fő érkezik a Fülöp-szigetekről, év végéig pedig 500-ra nőhet a számuk.

Esetükben bérelt munkaerőről van szó, de ez mégis azt jelenti, hogy az év végére tervezett 2000 főnek a negyede fülöp-szigeteki lehet. A vállalat képviselői emellett elmondták, hogy a Kínából ide helyezett munkaerő aránya jelenleg 30% alatt van, és hosszú távon ez várhatóan tovább fog csökkenni.

a távlati cél, hogy a munkaerő legalább 70%-a magyar legyen.

Ami az utánpótlást illeti, a cég két egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel kötött stratégiai együttműködési megállapodást. Az egyetemeken túl a Természettudományi Kutatóközponttal is van együttműködése a cégnek, illetve a Debreceni Szakképzési Centrummal is együttműködnek, és tervben van más környékbeli szakképzési centrumokkal való megállapodás is.

Piaci helyzet és a gyár szerepe

Az elektromosautó-piac Európában az elmúlt évben gyengélkedett, az eladások visszaestek, és a KSH adatai azt mutatják, hogy a magyarországi akkumulátorgyárak termelése is jelentősen csökkent a tavalyi évben. Az idei évben ehhez képest már fordulat látszik, a teljesen elektromos autók eladása Európában 28 százalékkal nőtt az év első négy hónapjában az ACEA adatai szerint. A CATL képviselői szerint a tavalyi év csak egy pillanatnyi megtorpanást jelentett, és a hosszú távú trend továbbra is az elektrifikáció irányába mutat. Elmondták, hogy ugyan a debreceni gyárban lenne lehetőség más felhasználású akkumulátorok gyártására, ha az autóipari trendek ezt szükségessé tennék,

de alapvetően az összes fejlesztés az autóipar megrendelésére épül.

Ami a megrendeléseket illeti, egy gyártósor egy konkrét autómodellhez készül. Az európai gyakorlatban nemhogy az autógyártók nem közösködnek egymással, hanem minden autómodellhez is külön specifikációjú akkumulátort rendelnek. Hogy egy gyártósor mennyi akkumulátorcella jön le, attól függ, hogy abból az adott modellből mennyit gyártanak.

Emellett az is változó, hogy milyen szintű integráltságot kérnek a gyártók, valaki csak cellákat rendel, amiket összeszerel, valaki modulra szerelve rendel, és van olyan is, aki teljes akkumulátorpakkot kér, amit már csak beszerel az autóba. A CATL képviselői elmondták, hogy a legtöbb gyártó Európában jelenleg modult rendel, a cég megrendeléseiben ez arányosan 50 százalék fölött van.

A vállalat képviselői szerint a debreceni gyár az összes nagy európai autógyártónak fog szállítani, ami már a jelenlegi megrendelésekből is látszik. Példaként említették a BMW-t, a Mercedes-Benzt, a Volkswagen Csoportot, és a Stellantist. Hozzátették, hogy olyanok is lesznek az ügyfelek között, akik nem európai beruházók, de van európai gyáruk.

A debreceni üzem NMC (nikkel-mangán-kobalt) kémiájú akkumulátorokat fog gyártani. Felmerült ugyan a vevőigény LFP (lítium-vasfoszfát) kémiájú akkumulátorokra is, de ezeket jelen állás szerint kizárólag Spanyolországban fogják gyártani. A most elkészülő első debreceni cellagyár megrendeléseit úgy állították össze, hogy ne kelljen változtatni az akkukémia miatt a környezetvédelmi engedélyen. A cég képviselő hozzátették, hogy ha a vevői igény meg lesz rá, akkor a debreceni gyár második ütemében lesz lehetőség LFP akkumulátorok gyártására alkalmas gyártósorok telepítésére.

Környezethasználati engedély

Márciusban jelentek meg utoljára hírek a CATL környezethasználati engedélye miatti peres eljárásról, akkor független szakértők hiányosságokat tártak fel a környezethasználati engedélyben. Annak a lehetősége is felmerült, hogy az engedély felfüggesztése esetén akár a gyártás elindulása is csúszhat.

A peres eljárásban nincs új fejlemény, továbbra is a bíróság döntésére várnak a felek. A vállalat képviselői ugyanakkor elmondták, hogy az ilyen szakértő vélemények megszületésekor megvizsgálják, hogy mik azok a pontok, amelyeket még akkor is, ha ezzel kapcsolatban nincs jogi kötelezettségük, érdemes beépíteni a környezethasználati engedély következő módosításaiba. Az engedélyt eddig kétszer módosították, és a termelés megkezdéséhez még módosítani is fogják, hiszen a szürkevíz használatának pontos paraméterei még egyeztetés alatt állnak.

A vállalat szerint, ha valamilyen súlyos probléma lenne, akkor lett volna lehetősége a bíróságnak leállítani a beruházás, azonnali intézkedés keretében. Erre vonatkozóan volt is indítvány a felperes részéről is, de ezt elutasította a bíróság.

Akkumulátor-feldolgozás

Novemberben jelentek meg hírek azzal kapcsolatban, hogy a CATL Európában egy akkumulátor újrahasznosító üzemet akar létrehozni, és szóba került Magyarország is. A háttérbeszélgetésen elhangzottak alapján ezzel kapcsolatban biztos információk továbbra sincsenek, mivel a tárgyalások még folyamatban vannak.

A CATL leányvállalatánál, a Brunpnál rendelkezésre áll a megfelelő a technológia, azonban mivel ez egy teljesen különálló jogi egység, ezért csak korlátozott információkat tudtak megosztani a CATL képviselői. Annyit elmondtak, hogy maga a technológia megvan, de még nem született döntés arról, hogy ez Európában pontosan hogyan tud megvalósulni. Magyarországon szinte biztos, hogy lesz valamilyen újrafeldolgozási tevékenység, de az nem biztos, hogy ez a CATL-hez köthető lesz - fogalmaztak. Azonban a vállalat képviselői hangsúlyozták, hogy nincs olyan terv, hogy a CATL ilyen üzemet Debrecenben létesítsen.

Ami a debreceni üzemet illeti, ha konkrét újrahasznosítással nem is, újragyártási képességgel rendelkezni fog a gyár. Ez olyan műveleteket foglal magába, amikor az akkumulátorcellát nem kell megbontani, hanem például a modult szétszerelik (valamilyen hiba miatt), kicserélnek benne néhány cellát, majd újra összeszerelik. Tehát ez tulajdonképpen mechanikai szétszedést és összeszerelést takar.

Vámháború és az amerikai feketelista

Donald Trump vámháborúja jelentős bizonytalanságot hozott a piacokon, a kereskedelmi tárgyalások jelenleg is zajlanak, és egyelőre nem lehet látni, hogy a vámok 90 napos felfüggesztésének lejárta után hogyan fog átalakulni a globális kereskedelem. Ezzel kapcsolatban a CATL képviselői elmondták, hogy a debreceni gyár teljesen Európára fog gyártani, ezért közvetlenül nincs hatással a cégre vámháború. Olyan áttételes hatás lehet, ha például egy európai gyárban belekerül egy exportra szánt autóba a cég akkumulátora, de a vállalat becslései szerint az ilyen autóknak egyszámjegyű százaléka megy az amerikai piacra.

Ha van is negatív visszahatás a vámháború kapcsán, az nem lesz meghatározó a projekt sikerében - mondták.

Hozzátették emellett, hogy az ebben érintett autók jellemzően a prémium kategóriába tartoznak, ahol a fogyasztók kevésbé árérzékenyek, így ha szükséges, valószínűleg könnyebb lesz tovább hárítani a potenciálisan magasabb vámokat.

Az USA-val kapcsolatos másik hír a cég felől, hogy januárban az amerikai védelmi minisztérium feketelistára tette a CATL-t. A vállalat képviselői szerint azonban ez közvetlen következményekkel nem járt, nincs szankciós oldala. A veszély abban rejlik, hogy ha egy cég már rajta van egy listán, az hivatkozási alap lehet egy másik listára való felkerülésre. Ilyen szempontból az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listájára való felkerülés jelentene nagyobb kockázatot. Ráadásul, mivel ezek a listák rendkívül szabályozatlanok, így a felkerülés indoklása, és a lekerülés módja sem egyértelmű - közölte a cég. A védelmi vonatkozásokat illetően a cég sem Kínában, sem Amerikában nem számít semmilyen megrendelésre, illetve szerződéseiben rögzíti, hogy se katonaságnak, se minisztériumnak nem értékesít.

