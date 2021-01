Aggasztó figyelmeztetést adtak ki: hamarosan Amerika-szerte elszabadulhat a szélsőséges erőszak

Több amerikai szövetségi rendvédelmi szervezet is figyelmeztetést adott ki arról, hogy országszerte szélsőségesek kivitelezhetnek erőszakos megmozdulásokat Joe Biden elnöki beiktatásának napján és ezután is 2021-ben, miután felbuzdultak a Capitolium támadásának sikerességén – írja a CNN.

A hírcsatorna arról értesült, hogy az FBI, a Nemzetbiztonsági Hivatal (DHS) és a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság Irodája (ODNI) is figyelmeztette mind szövetségi, mind helyi hivatalait, és más rendfenntartásért felelős szervezeteket is, több ízben arról, hogy szélsőséges támadásoktól tartanak országszerte. Az erőszakos megmozdulásokra Joe Biden beiktatásának napján (január 20) és utána is számítanak.

Az ügynökségek attól tartanak, hogy a múlt heti, Capitoliumot ért támadás „nagyon valószínű, hogy az erőszak számottevő motivátora lesz,” különféle hazai szélsőségesek számára. Hozzátették: a szélsőségesek valószínűleg elsősorban békés és törvényes tüntetéseket használnak majd arra, hogy erőszakos és törvénytelen cselekedeteket vigyenek majd véghez.

A hivatalok úgy látják, hogy

célpontot jelenthetnek kormányzati tisztségviselők és hivatalaik, különféle kisebbségek és a sajtó munkatársai is. Figyelmeztettek arra is, hogy akár Joe Biden beiktatásának helyszínét is érheti valamilyen támadás.

„Az egyre befolyásosabbá váló összeesküvés-elméletek, melyek szerint globalista vagy a >>mély államhoz<< tartozó szereplők különféle közösségi, politikai és gazdasági tényezőket manipulálnak, jó eséllyel hozzájárulnak majd a (szélsőséges) erőszakhoz” – áll a jelentésben. Hozzátették: vannak, akik úgy gondolják, ez a szűk politikai elit "ellopta" az elnökséget Donald Trumptól, ezt a retorikát pedig maga az elnök is fűtötte.

Korábban az FBI még békés, de fegyverrel felszerelt tüntetésekre figyelmeztette a helyi hatóságokat Washingtonban és más városokban is:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 11. Az FBI fegyveres tüntetésekre figyelmeztet Amerika-szerte

Címlapkép: Los Angeles Times via Getty Images