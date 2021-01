Kína újra totális lezárással küzd egy egyre jobban berobbanó vírusgóc ellen

Csütörtökön nyolc hónap után az első koronavírus-elhunytról jelentettek Kínában, ahol egy néhány napja felderített gócot próbálnak felszámolni az országban megszokott brutális szigorral. Mindeközben a WHO szakértő csapata is megérkezett Vuhanba, hogy a vírus eredete után nyomozzon.

Lassan 10 hónapja nem küzdöttek akkora járványgóccal Kínában, mint most. A Pekinget körülölelő Hopej tartományban január 2-án fedezték fel az első új esetet, melyet a következő napokban egyre több új fertőzés követett. Január 10-én egy nagy átfogó tesztelési hullám után 69, 11-én 103, 12-én 115, 13-án 55, az elmúlt 24 órában pedig 138 új esetet fedeztek fel a hatóságok.

Csütörtökön koronavírus okozta betegségben hunyt el egy kínai állampolgár, erre már nyolc hónapja, 2020 május közepe óta nem volt példa az országban.

A korábban megszokotthoz hasonlóan most is szigorú intézkedéseket hoztak: 20 millió ember került karanténba, és veszélyhelyzetet hirdettek. Minden új eset két városban, Sicsiacsuangban, a tartomány 11 millió lakost számláló székhelyén, valamint a csaknem 8 milliós Hszingtajban bukkant fel, ezért a vírus továbbterjedésének megelőzésére a két nagyvárost lezárták, és szombatig a teljes lakosságot tesztelték. A két lezárt város lakói csak indokolt esetben hagyhatják el lakhelyüket, a buszok és vonatok közlekedését felfüggesztették, a tanítás pedig online zajlik.

Mindeközben Vuhanba megérkezett a WHO szakértő-delegációja, amely a vírus eredetét hivatott kutatni. A kínai híradások arról szólnak továbbra is, hogy a koronavírus már a kínai megjelenése előtt is jelen volt más országokban, és valószínűleg fagyasztott élelmiszerekkel került Kínába. Tény, hogy Spanyolországban már 2019 márciusi szennyvízmintákban is kimutatták a koronavírus jelenlétét.

