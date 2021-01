Törökországban elkezdődött az oltás a kétes hatékonyságú kínai vakcinával

Törökországban csütörtökön a kínai CoronaVac vakcina vészhelyzeti alkalmazásával megkezdődött a lakosságnak az új koronavírus elleni tömeges beoltása - jelentette a török sajtó.

A kis-ázsiai országban első körben az egészségügyi dolgozókat, majd a 65 évnél idősebbeket oltják be. A védőoltást előzetes regisztrációt követően akár a házi orvosnál, de indokolt esetben otthon is be lehet adatni. A török egészségügyi ellátásban mintegy 1,1 millióan dolgoznak. A várakozások szerint egy hónapon belül minden olyan egészségügyi dolgozó megkapja az oltóanyagot, aki nem a közelmúltban esett át a fertőzésen.

A török vezetés 50 millió adagot rendelt a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó gyengített vírusokon alapuló CoronaVac nevű védőoltásából. Az első hárommillió adag december végén érkezett meg a 83 millió lakosú országba. A hatóságok bevizsgálták a szállítmányt, a török gyógyszerfelügyelet pedig szerdán engedélyezte a vakcina vészhelyzeti alkalmazását. A bejelentés után elsőként Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter olttatta be magát élő televíziós adásban az egyik ankarai kórházban.

A CoronaVac klinikai tesztelésének harmadik szakaszában, amely továbbra is folyik, Törökország mellett Brazília és Indonézia vesz részt. A vakcina alkalmazását először Indonéziában hagyták jóvá hétfőn. Ott szerdán kezdődött meg a tömeges oltás.

Decemberben a török hatóságok egy részleges vizsgálatból 91,25 százalékos hatékonysági rátát állapítottak meg, míg Indonéziában 65,3 százalékosnak bizonyult az oltóanyag hatékonysága. Az illetékes brazil egészségügyi intézmény kedden arról számolt be, hogy náluk mindössze 50,38 százalékos hatékonyságúnak mutatkozott a CoronaVac.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) annak a vakcinának a sürgősségi jóváhagyását tartja elfogadhatónak, amelyik eléri legalább az 50 százalékos hatékonyságot. Ezt az elvet követi a brazíliai egészségügyi felügyeleti szerv, az Anvisa is, amely - tekintettel a minimálisan elfogadható hatékonysági rátát alig meghaladó vizsgálati eredményre - további adatokat vár az engedélyezéshez.

A kínai védőoltást két részletben, 28 nap eltéréssel kell az emberi szervezetbe juttatni.Törökország a CoronaVac alkalmazásán felül tárgyalásokat folytat egyebek mellett a Pfizer-BioNTech-, valamint a Szputnyik V-oltás beszerzéséről is.

Az egészségügyi dolgozókat és a 65 év felettieket az 50 évnél idősebb, és legalább egy krónikus betegségben szenvedők, továbbá a társadalom működéséhez szükséges szektorokban dolgozók beoltása követi. A harmadik csoport az 50 évnél fiatalabb krónikus betegeket, a fiatal felnőtteket, illetve az egyéb szektorokban dolgozókat foglalja magába, míg a negyedik mindazokat, akikre az első három nem vonatkozik.

A török egészségügyi minisztérium szerdai adatai szerint az elmúlt napban újabb 9554 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a halálos áldozatok száma 173 volt.

