Holnap dől el, ki lesz Merkel utódja - Teljesen új irány jöhet Európában

Január 16-án dől el, ki lesz a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) következő elnöke, jó eséllyel ugyanez a személy lesz majd a párt kancellár-jelöltje is az ősszel esedékes német választásokon. A választás során az is eldől, hogy fennmarad-e a párt Merkel által kezdeményezett középre tolódása, vagy visszatér-e a CDU a konzervatív-keresztény alapideológiájához, ennek pedig egész Európára nézve is lehetnek következményei.

Új irányt hozhat a CDU új vezetője

Január 16-án elnököt választ a Kereszténydemokrata Unió (CDU), az a párt, amely a legtöbb széket birtokolja jelenleg a német parlamentben. A szavazásban a párt 1001 delegáltja vesz majd részt, országos reprezentációban.

Az eseményre azért kerül sor, mert Angela Merkel 2018-ban jelentette be, hogy lemond a CDU vezetéséről és nem jelölteti magát újra Németország kancellári székébe sem. Merkel négy cikluson – összesen 16 éven át - vezette Németországot. A CDU vezetését Annegret Kramp-Karrenbauer vette át, de tavaly februárban benyújtotta ő is a lemondását. Eredetileg 2020 áprilisában került volna sor a pártelnöki választásra, de a koronavírus miatt többször is eltolták.

Az a jelölt, aki január 16-án megnyeri a párt belső választását, jó eséllyel a CDU kancellár-jelöltje is lesz a 2021. szeptember 26-ára kiírt német szövetségi választásokon,

de egyébként esélye van a pártelnökön kívül még a CSU testvérpárt vezetőjének, Markus Södernek és egyes források szerint Jens Spahn egészségügyi miniszternek is a jelöltségre.

A szombati választásnak éppen ezért hatalmas a tétje. Első körben az dőlhet el, hogy tovább viszi-e a párt azt a mérsékelt jobboldali, baloldali elemeket is tartalmazó ideológiát, melyet Merkel foganatosított, vagy visszatér-e a párt a keresztény-konzervatív gyökereihez.

A döntés a párt országon belüli és nemzetközi jövőjét is befolyásolhatja. Angela Merkel a baloldal felé nyitással a környezettudatos liberálisokat, a szocialistákat és a konzervatív szavazókat egyaránt meg tudta szólítani, ezzel szavatolta azt, hogy pártja „választásnyerő gépezet” legyen, ahogy a Financial Times fogalmazott. Intézkedéseivel Merkel a rivális Zöldek és a szociáldemokrata SPD vitorlájából is kifogta a szelet. Ha a párt politikája változik, ez a CDU választási esélyeire is kihatással lehet.

Szintén fontos tényező, hogy ha a CDU új elnökéből kancellár lesz, ezzel Németország bel- és külpolitikája is jelentősen változhat, magával rántva akár az EU egészét is.

Kik a jelöltek?

A CDU elnöki székéért három jelölt indult, a CNBC és a Guardian összeszedte, mit kell tudni róluk:

Friedrich Merz milliomos, veterán pénzintézeti vezető, a BlackRock alapkezelő németországi leányát vitte. Vezetésével újra visszakanyarodna a párt a konzervatív alapjaihoz , Németország és az EU számára is egy „új startot” ígér. Őt támogatja leginkább a CDU konzervatív és piacpárti szárnya, a párt női tagjai viszont többnyire nem támogatják. Vezetése alatt kiszolgálhatja azokat a hangokat, akik úgy látják, hogy az EU „kicsalta Németországot a vagyonából”, ez pedig az európai integráció szempontjából hátrányos lehet.

Armin Laschet képviseli a kontinuitást: irányítása alatt a párt középen maradna, és folytatná a Merkel által kijelölt utat . Tapasztalt politikus, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, a legnépesebb német államé. Célja, hogy modernizálja a pártot, a fiatalok számára elfogadhatóbbá tegye, és több nőt vonjon be a párt működtetésébe. Az egyik fontos szövetségese Jens Spahn egészségügyi miniszter, az egyik legfiatalabb vezető politikus az országban. Sokáig Laschet tűnt a kézenfekvő választásnak, miután Annegret Kramp-Karrenbauer lemondott, de a pandémia kezelése miatt jelentősen veszített a népszerűségéből és vannak, akik angoltudását is hiányosnak találják, ezért nem gondolják alkalmasnak Európa legnagyobb gazdaságának vezetésére.

Norbert Röttgen gyakorlott jogász, jelenleg a német parlament képviselőházának külügyi bizottságát vezeti. Jelentős részben modernizálná a pártot, például azzal, hogy nagyobb hangsúlyt fektetne a környezetvédelemre, mert szerinte így lehetne több fiatal szavazót bevonzani. Szorgalmazná továbbá Németország külpolitikai proaktivitását is, többek közt határozottabban fellépve a kínai és az orosz érdekszféra terjedése ellen is.

Ki az esélyes?

A legfrissebb pollok szerint Merz, vagyis a konzervatív jelölt a legesélyesebb az elnöki székre:

29%-kal vezet, míg Laschet és Röttgen 25-25%-kal fej-fej mellett haladnak. Bár Merz előnyét mérik, ez közel sem olyan jelentős, hogy a szombaton esedékes választást lejátszottnak lehessen tekinteni.

Holnap még sor kerül egy televíziós vitára is a három jelölt között, az itt való szereplés nagyban befolyásolhatja majd a szombati választás eredményeit.

Érdemes arról is beszélni, hogy milyen választási esélyei lesznek a CDU-nak egyes jelöltek alatt.

A Guardian Merzet „megosztó” politikusnak nevezte, akinek vezetése alatt a párt valószínűleg visszakerül ellenzékbe , hiszen a CDU baloldali és zöldpárti szavazói visszapártolnak majd az őket megszólító anyapártokhoz. Bár a szélsőséges AfD-től szavazókat hódíthat el, a 10% körüli párt bázisa nem biztos, hogy pótolni tudja a kiesett baloldali szavazókat. Merz valószínűleg a Liberálisokkal lépne koalícióra, hiszen rossz a viszonya a Zöldekkel, de ezzel még nem lenne meg a kormányzáshoz szükséges többsége. Ha kormányon akar maradni, valószínűleg Merznek is az SPD felé kell majd fordulnia.

A legjobb választási esélyei valószínűleg Laschet alatt lennének a CDU-nak , hiszen a merkeli politikát folytatva meg tudná tartani a baloldali szavazókat is. Vezetése alatt a Jamaika-koalíciónak van a legnagyobb esélye: a CDU valószínűleg a zöldekkel és a liberálisokkal kormányozna együtt.

Röttgen a környezetvédelmet tűzte a zászlójára, így jó eséllyel a Zöldek szavazóit csábítaná el, illetve, ha felkarol bizonyos progresszívabb ügyeket, felmerülhet az is, hogy az SPD-től is sikerül szavazókat elhozni. Ha viszont túlságosan balra tolja a pártot, elveszítheti a CDU hagyományos konzervatív szavazóit, akik az AfD-hez csapódhatnak. Győzelme esetén valószínűleg ő is a Zöldekkel lépne koalícióra.

