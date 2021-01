Koronavírus: ijesztő számok jelentek meg arról, milyen sokan kerülnek vissza a kórházakba és halnak meg közülük Angliában

Egy friss kutatás szerint közel harmada azoknak az embereknek, akik a koronavírus-fertőzés miatt korábban kórházi ellátásra szorultak és gyógyultnak nyilvánítottak, visszakerül a kórházba öt hónapon belül Angliában. A Guardian által közzétett anyagból kiderült az is, hogy közel minden nyolcadik beteg, akit korábban már kórházban kezeltek, elhunyt azt követően, hogy ismét bekerült valamelyik egészségügyi intézménybe.

A kutatók két nagy csoportot hoztak létre a tanulmány elkészítéséhez. Az egyik csoportba 47 780 olyan beteg tartozott, akit 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. között koronavírus-fertőzéssel korházban kezeltek. A kontrollcsoportban pedig olyan betegek kerültek, akik nem voltak fertőzöttek.

A koronavírusos csoportba tartozó 47 780 kiengedett beteg közül 29,4 százalék szorult ismét ellátásra 140 napon belül Angliában. Ezeknek az embereknek a 12,4 százaléka el is hunyt azt követően, hogy ismét kórházba került.

A kutatásból, amelynek eredményeit még szakérők vizsgálják, többek között kiderült, hogy a korházba való visszakerülés rátája 3,5-szer, a halálozás aránya pedig hétszer magasabb volt a koronavírus-betegek esetében a kontrollcsoportéhoz viszonyítva. Fontos megállapítás volt az is, hogy a koronavírusos betegek esetében nagyobb kockázata volt a légúti megbetegedések, a cukorbetegség, a szív- máj és veseproblémák kialakulásának.

A tanulmány megállapította továbbá azt is, hogy ezek a betegségek nagyobb valószínűséggel alakulnak ki a fiatalabb korosztályoknál és a különböző etnikai csoportoknál, mint a 70 év felettiek és fehér emberek körében.

A Guardian cikkében emlékeztetett arra is, hogy az Egyesült Királyságban a fertőzés után öt héttel minden ötödik betegnek koronavírusos tünetei vannak, minden tizedik betegségen átesett embernél pedig 12 héttel későbbi is lehet egészségügyi problémákat tapasztalni. A lap kiemelte azt is, hogy bár egyelőre nincs egységes állásfoglalás a hosszú covid hatásairól, valamint arról, hogy időben meddig tarthat, a tudósok mindenesetre aggasztónak tartják a friss kutatás eredményeit.

Címlapkép forrása: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images