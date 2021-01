Vlagyimir Putyin csinálhat mártírt legfőbb politikai ellenfeléből - Alekszej Navalnij bátorsága rég látott tömegeket vitt az orosz utcákra

Az utóbbi évek egyik legnagyobb tüntetéseit váltotta ki Oroszországban Alekszej Navalnij ellenzéki politikus múlt vasárnapi őrizetbe vétele. Ez jól mutatja, hogy a tavaly nyári megmérgezését követően nem éppen kis kockázatot vállaló hazatérésével, a Kreml által csak „jelentéktelen bloggernek” nevezett Navalnij ügyének kezelése milyen súlyos gondot jelent Vlagyimir Putyin elnök számára. A hazatérése esetére előre belengetett őrizetbe vételével valójában Navalnijt az emigrációban maradására ösztökélő orosz vezetésnek komoly dilemmát okoz, mit kezdjen a visszatért ellenzéki politikussal, akinek előzetes letartóztatása február 15-ig tart. Elképzelhető, hogy az orosz elit kétes meggazdagodási ügyeit sokmilliós nézettséget generáló videóiban leleplező, az ellenzéki választókat hatékonyan mobilizálni tudó politikust a korábbi felfüggesztett börtönbüntetések, 15 napig tartó letartóztatások után most már tényleg hosszabb időre rács mögé küldik, ami legalább a szeptemberi parlamenti választásokig eltarthat. Feltéve, hogy a tervek szerint jövő hétvégén folytatódó tüntetések nem kényszerítik más lépésre a Kremlt.

Sok tízezren vonultak utcára tegnap Oroszország-szerte Alekszej Navalnij ellenzéki politikus szabadon engedését követelve. Az utóbbi évek legnagyobb nem engedélyezett tüntetéssorozatán – amely az ország több mint 100 városára terjedt ki – az ellenzéki MBH Media szerint összességében 110 ezren vettek részt. A Reuters becslése szerint egyedül Moszkvában mintegy 40 ezren tüntettek, az oroszországi Proekt oknyomozó internetes portál pedig arról számolt be, hogy Moszkvában és Szentpéterváron közel egy évtizede nem volt ekkora nem engedélyezett tüntetés. Olyan távoli szibériai városokban is utcára vonultak tüntetők, mint Novoszibirszk vagy Irkutszk, ahol ritkán szoktak kormányellenes demonstrációk kitörni. A kelet-szibériai Jakutszkban, amelyet a világ egyik leghidegebb városaként tartanak számon, még a -52 fokos hőmérséklet sem tartotta vissza a tüntetőket.

A politikai megmozdulások elleni hatósági fellépés megfigyelésére szakosodott OVD-Info szerint országszerte közel 3300 embert vettek őrizetbe (ezen belül Moszkvában mintegy 1300-at, Szentpéterváron pedig közel 500-at), ami napi rekordnak számít az OVD-Info tevékenységének kezdete, 2011 vége óta.

LEONYID VOLKOV, NAVALNIJ CSAPATÁNAK EGYIK VEZETŐJE MÁR BE IS JELENTETTE, HOGY JÖVŐ HÉTVÉGÉN IS LESZNEK TÜNTETÉSEK, AMI AZT JELENTHETI, HOGY A LETARTÓZTATOTT OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUS HÍVEI A TAVALY AUGUSZTUSI BELARUSZ TÜNTETÉSSOROZATHOZ HASONLÓ TILTAKOZÁSI HULLÁM ELINDÍTÁSÁT TERVEZIK.

Elemzők a tegnapi tüntetések előtt azt latolgatták, hogy a tiltakozások nagysága döntő mértékben befolyásolhatja majd, hogy a Kreml miként dönt a tavaly nyári megmérgezését követő németországi gyógykezeléséből hazatért, és azonnal őrizetbe vett Navalnij sorsáról.

A két lehetőség, a 44 éves ügyvéd-blogger szabadon engedése vagy többéves börtönbüntetésre ítélése közül egyáltalán nincs jó döntés Vlagyimir Putyin elnök számára.

A meglebegtetett több éves, de legalább a szeptemberi parlamenti választásokig tartó bebörtönzéssel ugyanis a Kreml Navalnijból mártírt csinálhat, illetve a 2011-2012-es tömegtüntetésekhez hasonló tiltakozási hullámot válthat ki. Ha viszont a Kreml a mostani tüntetések hatására szabadon engedi Navalnijt, azzal a kormányzó párt, az Egységes Oroszország választásokon való megfelelő szereplését veszélyezteti, mivel így Navalnij tovább szervezheti a 2018-ban elindított „okos szavazás” nevű kezdeményezését.

Valójában már volt példa arra, hogy tüntetésekre reagálva a hatóságok kiengedték Navalnijt a börtönből. Még 2013-ban a sikkasztás vádjával elindított Kirovlesz-ügyben a bíróság felülírva előző napi döntését úgy döntött, hogy Navalnijnak a jogerős ítéletet nem kell őrizetben megvárnia. Igaz, most egy jóval kiélezettebb politikai helyzet alakult ki, amelynél egy ilyen lépés súlyos presztízsveszteséget jelenthet a Kreml számára.

A Navalnij által elindított, az ellenzéki választópolgárok mozgósítását célzó „okos szavazás” kezdeményezés lényege, hogy az egyes választókerületekben a taktikai szavazást propagálva mindig azon egyedüli ellenzéki jelölt támogatására szólít fel, akinek a legnagyobb az esélye az Egységes Oroszország párt jelöltjének legyőzésére. Ezen elv alkalmazása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2019-ben a moszkvai városi tanács 45 helyéből húszat ellenzéki jelöltek szereztek meg, illetve a tavalyi regionális választásokon az Egységes Oroszország három városban is elveszítette többségét. Navalnij korábban már jelezte, hogy az idei őszi parlamenti választásokon is mindent elkövetnek ezen szavazási stratégia alkalmazása érdekében.

Szakértők szerint a Navalnij likvidálást célzó – a Bellingcat nemzetközi oknyomozó újságírói hálózat, illetve annak orosz partnere, a The Insider, valamint a CNN kutatómunkájának bizonyítékai alapján az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által elkövetett – tavalyi mérgezési akció legfőbb indítéka is az volt, hogy azzal a 2020. őszi helyhatósági választások előtt kisiklassák az ellenzéki politikus „okos szavazás” projektjét.

Mérgezés az alsónadrágon keresztül



Navalnij augusztus 20-án lett hirtelen rosszul a Tomszk-Moszkva repülőjáraton azok után, hogy Szibériában ellenzékiekkel tárgyalt. A gép kényszerleszállása után két napig kezelték az omszki kórházban, majd családja kérésére egy berlini klinikába szállították, ahol 32 napot töltött el, amiből 24 napig kómában feküdt. Mint kiderült, Navalnijt egy omszki hotelszobában az alsónadrágja belső részébe kent novicsok típusú idegméreggel mérgezték meg. A németországi gyógykezelés során kimutatott anyagról nemcsak a német hadsereg vegyi fegyverek elemzésére szakosodott laboratóriuma, hanem francia és svéd laborelemzések is megállapították, hogy az a szovjet fejlesztésű harci idegmérgek családjába tartozik. A nemzetközi oknyomozó újságírói hálózat kutatómunkája azonosította az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) mérgezési akcióban részt vett nyolc ügynökét, akik közül az egyik le is buktatta saját magát azzal, hogy a magát telefonon kormányzati embernek kiadó Navalnijnak felfedte, az ellenzéki politikus miért élhette túl a támadást. Eszerint, ha a Moszkvába tartó repülőgép nem hajt végre időben kényszerleszállást a felszállás után hirtelen rosszul lett Navalnijjal, akkor az ellenzéki politikus már nem élne.

Nem az emigrációt választotta

Elemzők szerint a Kreml azzal számolt: azok után, hogy hajszálon múlt az élete, Navalnij majd az emigrációban maradást választja, és így fokozatosan partvonalon kívüli szereplővé válik az orosz politikai életben. Az orosz hatóságok azzal is próbálták Navalnijt a külföldön maradásra ösztökélni, hogy előre jelezték, ha hazatér, biztosan őrizetbe veszik, és akár több éves börtönbüntetésre számíthat. Navalnij – jelentős kurázsiról tanúskodó – hazatérésével azonban keresztülhúzta a Kreml számítását. Elemzők szerint rendkívül bátor, de egyben logikus lépés volt Navalnij részéről a hazatérés, hiszen külföldön maradva lemondhatott volna az ellenzéki vezető szerepéről, az emigrációból nem lett volna érdemi befolyása az oroszországi eseményekre.

Navalnij hazatérésével valójában sarokba szorította az orosz vezetést, hiszen az a gyengeség jele lett volna a Kreml részéről, ha nem vették volna őrizetbe azok után, hogy előre jelezték, milyen következményekkel jár a hazatérése. Az őrizetbe vétele pedig szintén egyfajta gyengeség látszatát mutathatja, miszerint ennyire tartanak attól az ellenzéki politikustól, akit a Kreml és az állami média általában „jelentéktelen bloggerként” titulált.

A múlt hét vasárnapi hazatérése után azonnal őrizetbe vett, majd harminc napos előzetes letartóztatásba helyezett Navalnij ügyében január 29-én dönt majd a bíróság arról, hogy az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) kérése szerint letöltendőre módosítsa-e az úgynevezett Yves Rocher-ügyben csalás miatt kiszabott felfüggesztett börtönbüntetését. Az FSZIN szerint ugyanis Navalnij a 2020 végén lejáró próbaideje utolsó időszakában nem jelent meg a kötelező ellenőrzéseken, amit amúgy éppen a németországi gyógykezelése miatt nem tudott megtenni.

Navalnijt az Yves Rocher-ügyben 2014 decemberében csalás és pénzmosás vádjával ítélték el öt évre felfüggesztett három és fél éves börtönbüntetésre. A vád szerint Navalnij és testvére 26,8 millió rubeles kárt okoztak az Yves Rocher oroszországi leánycégének. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2017 októberében önkényesnek minősítette a Navalnij szerint politikai indíttatású ítéletet, és felülvizsgálatot kért, de az orosz legfelsőbb bíróság helybenhagyta az ítéletet, egy moszkvai bíróság pedig egy évvel 2020 végére hosszabbította meg a próbaidőt.

Navalnijt egy másik ügyben is elítélték sikkasztás miatt 2017-ben. A vád szerint több mint félmillió dollárt sikkasztott el a Kirovlesz állami fafeldolgozó cég kárára. Az ügyben ötéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amit szintén a politikai ellehetetlenítésével magyarázott. Ezt az ítéletet is vitatta az Emberi Jogok Európai Bírósága.

A világ leghíresebb bebörtönzött politikusa lett a „jelentéktelen bloggerből”

A Deutsche Welle moszkvai tudósítójának véleménycikke az Yves Rocher – és a Kirovlesz-perrel kapcsolatban azt emelte ki, hogy az orosz bíróságoknak már kétszer is esélyük nyílt arra, hogy rács mögé dugják Navalnijt, azonban állítólag a Kreml utasítására eddig a felfüggesztett börtönbüntetés mellett döntöttek. A Kreml ugyanis nem akarta, hogy az áltata csak „jelentéktelen bloggernek” nevezett Navalnij számára ingyen reklámot csináljon azzal, hogy túlságosan nagyra értékeli a jelentőségét. Putyin is mindig a neve említése nélkül beszél Navalnijról. Az utóbbi időben egyszerűen csak „berlini betegnek” nevezi, utalva a mérgezéses eset miatti németországi gyógykezelésére. Ez a felállás most alapvetően megváltozott a Navalnij hazatérésére a Kreml által adott, szakérintők szerint túlzott mértékű reakcióval.

A The Moscow Times véleménycikke szerint múlt vasárnapi őrizetbe vételével a Kreml a világ leghíresebb bebörtönzött politikusává tette Navalnijt, aki a mérgezésének mesébe illő túlélésével az ellenzéki tábor számára egyfajta hőssé, illetve Putyin legveszélyesebb bírálójává vált.

Sokmilliós nézettségű leleplező videók

Navalnij azzal jelenti a legfőbb veszélyt a Kreml számára, hogy a politikai, gazdasági elit kétes ügyeiről beszámolva képes megszólítani és mozgósítani az ellenzéki szavazókat. Bloggerként több millió követője van a közösségi médiában. Két nappal őrizetbe vétele után az általa alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) egy kétórás dokumentumfilmet tett közzé, amely szerint Putyin 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos palotát, illetve azt övező uradalmat építtetett ki a Fekete-tenger melletti Gelendzsik üdülőváros környékén. Az FBK szerint az ingatlan Monaco területének 39-szerese, területén pedig a kastélyon kívül többek között földalatti jégcsarnok, templom, helikopter-leszálló, valamint egy tengerhez vezető alagút is található.

Navalnij az elmúlt években számos leleplező, oknyomozó akciót hajtott végre a Putyin körüli elit meggazdagodásáról (például 2017-ben a mostani, Putyin titkos uradalmáról szóló filmhez hasonlót tett közzé Dmitrij Medvegyev akkori miniszterelnök meggazdagodásáról több mint 30 milliós nézettséget elérve), azonban a mostani film volt az első, amelyben közvetlenül Putyin vagyonosodását vette célkeresztbe. A YouTube-ra feltöltött videó 48 óra alatt több mint 42 milliós nézettséget produkált, mostanra pedig már 70 millió felett jár a számláló.

Az állami tévéből kiszorított, viszont az online teret mesterien használó Navalnij Putyin-rezsimmel szembeni küzdelmét jelentősen segíti, hogy az internethasználat mértéke a 2009-es 29 százalékról 2019-re 82,6 százalékra nőtt Oroszországban, miközben a tévénézés mértéke öt éve csökken, különösen a fiatalok és a nagyvárosokban élők körében.

A tegnapi tüntetéseken Navalnij szabadon engedésének követelése mellett a tömeg rezonált a Putyin titkos palotájáról szóló, a Navalnij csapata által mesteri időzítéssel megjelentetett videóra is, hiszen a „tolvaj Putyin” rigmust is skandálták a tüntetők.

A politikai elit, illetve a hozzájuk kötődő oligarchák látványos gazdagodása politikai gyúelegyet jelenthet az orosz gazdaság gondjai közepette.

A csökkenő olajárakkal, illetve a Krím 2014-es annektálása után bevezetett nyugati szankciókkal sújtott gazdaság a 2010-es években évente átlagosan csupán mintegy 2 százalékkal nőtt, miközben a 2008-as gazdasági válság előtt ez a mutató közel 7 százalék volt. A romló gazdasági helyzetet az átlagemberek is megérzik a csökkenő reálbérek vagy a nyugdíjkorhatár igen népszerűtlen 2018-as megemelése (nők esetében fokozatosan 55-ről 60, a férfiakéban pedig 60-ról 65 évre nő a korhatár) révén.

Egyszer engedték választáson indulni

Bár a titkos palotájáról szóló filmmel Navalnij most először vette célkeresztbe közvetlenül Putyint, az orosz államfőt már jóval korábban, a 2011-12-es tömegtüntetések során tolvajnak nevezte, míg ugyanekkor a hatalmon lévő Egységes Oroszország pártot a „szélhámosok és tolvajok pártjának” írta le. A 2018-as elnökválasztáson indult is volna Putyin ellen, azonban a Kirovlesz-ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetése miatt eltiltották a jelöltségtől.

2013-ban viszont a Kirovlesz-ügyben már akkor ellene elindult eljárás ellenére engedélyezték neki, hogy elinduljon a moszkvai polgármester-választáson, ahol a szavazatok 27 százalékát szerezte meg Putyin jelöltje mögött, ami jelentős sikernek számított figyelembe véve, hogy nem jutott szereplési lehetőséghez az állami tévében, csupán az internetre támaszkodott kampányában. Szakértők szerint indulásának engedélyezésével a Kreml valójában azt akarta lemérni, hogy mekkora támogatottsága is van Navalnijnak. A 27 százalékos eredményt pedig túl jelentősnek ítélték meg ahhoz, hogy többet ne is engedjék választáson elindulni.

Címlapkép forrása: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images