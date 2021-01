1,3 milliárd dollárra perelték Donald Trump ügyvédjét

„Ahogy Giuliani és a szövetségesei szándékozták, a Nagy Hazugság virálissá vált a közösségi médiában és az emberek tweeteltek, retweeteltek és őrjöngtek, hogy a Dominion ellopta a szavazataikat. Bár hazugságok – kis hazugságok – felélednek a közösségi médiában és meghalnak a következő hírciklusban, a Nagy Hazugság más volt. A Dominion üzletét és hírnevét ért kár példátlan és javíthatatlan, mert több millióan mélyen hisznek benne” – írták a Dominion ügyvédjei.

A kártérítési keresetet az ügyvédek DC törvényszékén nyújtották be, a Dominion 1,3 milliárd dollárt akar szerezni Giulianitól. A benyújtott iratokban megjegyzik, hogy Trump ügyvédje hamisan terjesztett olyan információkat a Dominionról, mint hogy venezuelai kommunisták a tulajdonosaik, korrumpálták a 2020-as választásokat és azt is megjegyzi, hogy ezeket az állításokat jogi úton sosem akarta rendezni. Kifogásolják azt is, hogy Giuliani még olyan nagy TV-csatornákon, mint az OANN, a Fox vagy a Fox Business is terjesztette a hazugságot.

Giuliani mellett a Dominion korábban Sidney Powellt is beperelte, aki hasonló módon kritizálta a szavazógépeket gyártó vállalat termékeit.

