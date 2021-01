Várják a vakcinák által hozott megváltást a világ országai, de addig is napi több ezer életet olt ki a járvány

Mindössze egy évvel azután, hogy elkezdtek szállingózni a hírek Kínából egy újfajta, veszélyes koronavírusról, elmondható, hogy már ötféle koronavírus vakcina segítheti a járvány elleni védekezést Magyarországon. Az EU jóváhagyását követően a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca vakcinája is engedélyezett koronavírus vakcina Magyarországon, ezeken kívül a magyar hatóság, az OGYÉI a megbízható koronavírus vakcinák közé sorolta még az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcináját is az engedélyezésével. Összefoglaltuk, hogy miért fontos az engedélyezés, hogyan zajlik a folyamat, melyek most az engedélyezett vakcinák Magyarországon és hogy mit érdemes tudni róluk.