Fegyveresek az utcákon, lekapcsolt internet, bezárt bankok – Így néz ki egy katonai hatalomátvétel 2021-ben

Alig telt el tíz év azóta, hogy Mianmar megszabadult a hadsereg 50 éven keresztül tartó uralmától és demokratikus átmenetbe kezdett, Min Aung Hlaing tábornok, a fegyveres erők parancsnoka tegnap éjjel váratlanul őrizetbe vette az ország kormányát és átvette a hatalmat. Ezzel egy nemzetközileg szankcionált, népirtást levezénylő katonai parancsnok kerül Mianmar élére, akinek első lépése volt, hogy lekapcsolta az országban a telekommunikáció minden formáját. A puccs szemmel láthatóan nem élvezi a lakosság széleskörű támogatását, a helyiek eszkalálódó káosztól rettegnek, Amerika szankciókkal fenyegetőzik, Kína pedig arra figyelmeztet, hogy az USA „katonai nyomásgyakorlást” is végrehajthat.

Katonai hatalomátvétel történt Mianmarban

Átvette a hatalmat Mianmarban a hadsereg hétfő reggelre és egy éves vészhelyzetet hirdettek, erre az időre Min Aung Hlaing tábornokot, a hadsereg parancsnokát nevezték ki az ország elnökévé.

Aung Szan Szú Kjit, Mianmar állami tanácsosát (ez kb. a miniszterelnöki posztnak felel meg) és Vin Mjint elnököt őrizetbe vették, sok más vezető kormányzati tisztségviselővel együtt.

Min Aung Hlaing tábornok (B) és Aung Szan Szú Kjí (J) 2015-ben. Fotó: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

Az akciót azzal indokolta a katonaság, hogy szerintük a 2020. november 8-ai választásokat elcsalták. A hadsereg parancsnoka arról beszélt, hogy többször is figyelmeztették a kormányt, hogy lépjenek fel a csalás ellen és halasszák el a parlamenti üléseket, amíg a helyzet tisztázódik, de ők „nem cselekedtek semmit.”

Hivatalosan az ország választási bizottság egyébként kivizsgálta a novemberi választást és bár találtak olyan esetet, hogy valaki többször szavazott, ez szerintük közel sem volt elég gyakori történés ahhoz, hogy a választások végeredményét befolyásolja.

A 2020-as választásokat 83%-os többséggel nyerte meg a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt. A választásokon a hadsereg az Unió Szolidaritás és Fejlődés Pártot támogatta, amely mindössze 33 széket szerzett az országgyűlésben a lehetséges 476-ból.

Mianmarban egyébként a hadseregnek sajátos, állandó helye van a belpolitikában: a választások eredményétől függetlenül a parlamenti székek 25%-át a hadsereg képviselői töltik be, közvetlenül ők választják meg a védelmi minisztert, a belügyminisztert és a határok ellenőrzéséért felelős minisztert is. Az ország új alkotmányát is a hadsereg írta.

Így néz ki egy puccs 2021-ben

Katonai blokád Nepjida utcáin, Mianmarban. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Bár napok óta pletykáltak a puccsról, sőt, korábban a hadsereg szóvivője is úgy nyilatkozott, hogy „nem kizárt” a hatalomátvétel, az, hogy tényleg megtörtént, a lakosság nagy részét és a nemzetközi szemlélőket is váratlanul érte.

Hétfőre virradóan katonák lepték el a főváros utcáit és minden kommunikációs eszközt (internet, telefonvonalak, civil TV-csatornák, stb.) lekapcsoltak.

A hatalomátvételt a hadsereg parancsnoka a katonaság saját televíziójában, a Myawaddy TV-ben jelentette be, az összes többi televíziós adást lekapcsolták. Az adás néhány órával a hatalomátvétel után visszaállt: az állami televíziókat katonai propagandával rakták tele, melyen fegyveresek masíroztak, zászlókat lengettek és betegek mentéséről szóló képeket vetítettek le.

A hatalomátvétel támogatói zászlókat lobogtatva vonulnak végig egy rendőrségi konvoj mellett Rangunban, Mianmar legnépesebb városában. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

A katonaság az egész hatalomátvételt úgy igyekszik feltüntetni, hogy mindössze egy átmeneti, vészhelyzeti intézkedésről van szó, mellyel valójában a mianmari demokráciát védik meg. Min Aung Hlaing tábornok azt ígéri, hogy egy év elteltével visszaadja a hatalmat a civil vezetőknek.

A kommunikációs zárlatot azért léptették életbe a döntéshozók, mert el akarták kerülni annak lehetőségét, hogy a közösségi médiában ellenállást szervezzen a lakosság. Eddig nagyon úgy tűnik, hogy ez sikerült, a katonai puccs egy puskalövés nélkül lezajlott, pedig a választási eredmények alapján nincs a hatalomátvételnek széles támogatottsága az országban.

Másnap a bankok is bezártak, erre nem a katonaság adott utasítást, hanem saját maguk döntöttek a szolgáltatásaik felfüggesztéséről az internet-csatlakozás hiánya miatt.

Cikkünk megjelenéséig a kommunikáció még mindig korlátozott Mianmarban, így elég kevés információ érkezik a puccs által sújtott országból.

Népirtó tábornok váltja a Nobel-békedíjast

A hatalomátvétel azért is érdekes, mert Aung Szan Szú Kji, Mianmar de facto miniszterelnöke a demokráciáért való harc egyik ikonja az országban, aki 15 évet töltött házi őrizetben, amiért felemelte szavát a Mianmart 1962 és 2010 közt irányító katonai junta ellen. Aung Szan Szú Kji 1991-ben kapott Nobel-békedíjat.

Tüntetés Aung Szan Szú Kjí mellett a mianmari nagykövetség előtt Bangkokban, Thaiföldön. Fotó: Lauren DeCicca/Getty Images

A demokratikus átmenet 2011-ben kezdődött meg Mianmarban, a hadsereg önként átadta a hatalmat, de cserébe lényegében ők vezényelték le az egész folyamatot és jelentős befolyást tartottak fenn az ország politikai irányításában. Az első demokratikus választást 2015-ben rendezték meg, ezt Aung Szan Szú Kji és pártja, az NLD hatalmas, 86%-os fölénnyel megnyerte.

Min Aung Hlaing tábornok 2011-ben vette át a hadsereg irányítását, egészen 2016-ig távol tartotta magát a nyílt politizálástól, majd hivatalos profilokat nyitott a közösségi médiában és különféle hírességekkel, diplomatákkal, külföldi politikusokkal kezdett találkozgatni, az ezekről készült felvételeket pedig publikálta is.

2016-2017-ben a Min Aung Hlaing tábornok által irányított hadsereg erőszakos leszámolást indított Mianmar rohingya muszlim közössége ellen, a legtöbb független forrás több ezer halottról, széles körű szexuális erőszakról és több tucat felgyújtott rohingya faluról számol be.

A nemzetközileg népirtásnak minősített akció miatt körülbelül 700 ezer rohingya hagyta el Mianmart és menekült el a környező országokba, elsősorban Bangladesbe.

Rohingya menekültek érkeznek Bangladesbe. Fotó: Zakir Hossain Chowdhury/NurPhoto via Getty Images

Bár a népirtás Aung Szan Szú Kji reputációját is megtépázta, hiszen a kormány semmit nem csinált, hogy a hadsereg akcióját megakadályozza, a nemzetközi közösség elsősorban Min Aung Hlaing tábornok felelősségét firtatta az ügy kapcsán. Az ENSZ emberjogi szervezete már 2017-ben elítélő nyilatkozatot adott ki a katonai vezető népirtást ösztönző intézkedései miatt, az Egyesült Államok 2019-ben tiltotta meg a tábornok beutazását, majd 2020 decemberében az összes Amerikában tárolt eszközét befagyasztották. Az ENSZ ezen kívül 2019-ben az összes mianmari hadsereghez köthető cég külföldi eszközeinek befagyasztását kérte; ez azért is fontos, mert a tábornok maga is jelentős üzleti birodalommal és több vállalattal rendelkezik. A közösségi médiából, a Facebookról, Twitterről kizárták.

Mianmar kormánya és a hadsereg egyébként minden vádat tagadott, ők azt állították, hogy csak „terroristákat” céloztak a leszámolásukkal.

Mi jöhet most?

A katonai hatalomátvételt a nemzetközi közösség számos tagja elítélte. Az Egyesült Államok az ország demokratikus vezetőinek azonnali szabadon engedését követelte és szankciókkal fenyegette meg a résztvevőket, Törökország, Ausztrália és Új-Zéland is hasonlóan elítélően nyilatkozott.

Az ENSZ kommentárja szerint a katonai hatalomátvétel „jelentős csapás a demokratikus átmenetnek” az országban.

Más régiós országok, mint Japán, Indonézia, Malajzia, Szingapúr vagy India inkább csak aggodalmukat fejezték ki és „dialógusra” kérték a hadsereg és a kormány képviselőit; ők többnyire nem fenyegetőztek vagy ítélkeztek a puccsisták fölött.

Mianmar szomszédja és kulcsfontosságú gazdasági partnere, Kína azt nyilatkozta, hogy remélik, hogy az érintett partnerek a stabilitás veszélyeztetése nélkül „meg tudják beszélni nézeteltéréseiket”. Kína nem nevezte puccsnak a katonai hatalomátvételt, illetve hozzátették: remélik, hogy külföldi beavatkozásra nem kerül sor Amerika részéről. A kínai kormány Mianmar civil kormányával és a hadsereggel is jó kapcsolatot ápol.

A kínai kommunista párt irányítása alatt álló Global Timesnak kínai elemzők azt nyilatkozták, hogy

nem zárható ki a katonai nyomásgyakorlás Amerika részéről

és figyelmeztették az országot arra, hogy legyenek óvatosak „esetleges külföldi beavatkozás” miatt.

Oroszország még nem szólalt meg a mianmari eseményekkel kapcsolatosan cikkünk megjelenéséig. Oroszország szintén fontos üzleti partnere Mianmarnak, épp egy hete jelentették be, hogy Pancír-1-es légvédelmi rendszereket és drónokat vásárolt a mianmari hadsereg az oroszoktól. Meglepő lenne, ha a Putyin-kormány elítélően nyilatkozna a katonai hatalomátvételről, hiszen Min Aung Hlaing rendszeresen látogat Moszkvába és hadserege közös hadászati eseményeken is részt vett az orosz haderővel.

Min Aung Hlaing tábornok (B) és Szergej Szojgu (J) orosz védelmi miniszter Kubinkában. Fotó: Alexei Yereshko/Russian Defence Ministry Press Office/TASS

A független elemzők és a mianmari állampolgárok egyelőre aggodalommal figyelik az eseményeket.

Félek tőle, hogy senki nem fogja tudni irányítani azt, ami most következik. Emlékezzünk csak arra, hogy Mianmar egy olyan ország, ahol rengeteg fegyver van, mély szakadék van etnikai és vallási törésvonalak mentén és több millió ember alig jut élelmiszerhez

– írta Twitteren Mianmar egyik legismertebb történésze, Thant Myint-U.

Ezek alapján tehát a helyi közösségek tagjai félnek tőle, hogy a katonai hatalomátvételt erőszak követi majd, melybe külföldi szereplők is beavatkozhatnak valamilyen formában.

Az akkor még Burmaként ismert Mianmarban 1962-ben folytatott le puccsot a hadsereg, 12 évig statárium alatt irányították az országot, aztán egypárti bábkormányt alakítottak, majd 1988-ban országosan kirobbant tüntetések hatására ismét statáriumot hirdettek. 2011-ben indult meg az ország a demokratikus reform útján, melyet most úgy tűnik, a hadsereg ismét eltörölt.

Mianmarban körülbelül 500 ezer ember teljesít jelenleg katonai szolgálatot, ez a lakosság 1%-a. Az ország jelentős hadiiparral is rendelkezik, főleg NATO-kézifegyvereket és kerekes katonai járműveket gyártanak saját használatra.

Felhasznált források: Reuters (1, 2), CNN, BBC, Global Times, TASzSz, Global Firepower. Címlapkép: Min Aung Hlaing tábornok egy 2017-es katonai parádén. Fotó: Lamin Tun/Anadolu Agency/Getty Images